L'entreprise inscrite dans la démarche RSE appelée à contribuer à la richesse de son environnement

12/01/2022

Une entreprise inscrite dans la démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises) devrait contribuer à la richesse de son environnement pour se développer elle-même, a récemment indiqué la Directrice gestion actions, diversifiée et internationale chez la CDG Capital, Widad Ouardi, lors de l'émission-web "Kapital Talks" de la CDG Capital. Placée sous le thème "La RSE, une composante essentielle de l'investissement socialement responsable (ISR)", cette émission a été l'occasion pour Mme Ouardi d'expliquer les déterminants de la RSE en tant que démarche contribuant positivement au développement durable, rapporte la MAP. Une entreprise inscrite dans la démarche RSE devrait principalement intégrer les critères liés à la gouvernance, aux conditions de travail, à l'environnement et aux questions relatives aux consommateurs, a-t-elle poursuivi, soulignant que le nouveau paradigme de performance dans le cadre de la RSE repose sur des données extra-financières. Et d'ajouter que les entreprises labellisées RSE, comme la CDG Capital qui a obtenu sa certification ISO 26000 par l'agence de notation internationale Vigeo-Eiris, sont tenues de publier des rapports mesurant l'impact direct de la structure sur l'environnement via des indicateurs concrets et multidimensionnels. Mme Ouardi a également relevé que le niveau actuel de maturité de la CDG Capital en matière de RSE lui permet de transmettre les bonnes pratiques à ses collaborateurs en fonction du besoin que ceux-ci expriment, affirmant que l'adoption de ces nouvelles pratiques basées sur la croissance globale, durable et inclusive conditionnent désormais la pérennité de l'entreprise dans son environnement.