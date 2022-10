L’ensemble mythique «Netos de Bandim» et l’icône Sidónio Pais Quaresma ont tenu en haleine le public r’bati

Soirée culturelle et artistique bissau-guinéenne de haute facture à la Salle Bahnini

07/10/2022

La Salle Bahnini de Rabat a abrité récemment une soirée culturelle et artistique haute en couleurs et d’une grande beauté offerte par l’ambassade de la Guinée-Bissau au Maroc.



Organisée dans le cadre de la célébration de «Rabat, Capitale de la Culture du Monde Islamique pour l'Année 2022», une initiative de l’Organisation islamique mondiale pour l’éducation, les sciences et la culture (ICESCO), placée sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette importante soirée a connu la participation de grandes références de la culture bissau-guinéenne: le groupe mythique «Netos de Bandim» et l’icône de la musique Bissau-guinéenne Sidónio Pais Quaresma.



Curieux, impressionnés et émerveillés par la qualité du spectacle et des sonorités, diplomates et représentants d’organisations internationales se sont mêlés aux Bissau-guinéens, venus nombreux des quatre coins de la capitale et des villes environnantes, pour célébrer dans la joie et la bonne humeur des performances à la hauteur de l’événement.



A commencer par celle du groupe «Netos de Bandim» dont la prestation scénique a maintes fois été ovationnée par un public composé en majorité de jeunes et d’étudiantes. D’ailleurs, certains d’entre eux n’ont pas hésité à monter sur scène pour accompagner ce groupe fondé en novembre 2000, par l'Association des Amis des Enfants (AMIC), dans le but de créer un environnement d'intégration socioculturelle pour les enfants et les jeunes du quartier de Bandim.



Expression vivante de la richesse et la diversité du patrimoine culturel de la Guinée Bissau, l’ensemble bissau-guinéen a tenu en haleine le public durant cette soirée, comme l’avait un peu plus tôt annoncé Mme l’ambassadrice plénipotentiaire de la Guinée Bissau au Maroc, Filomena Mendes Mascarenhas Tipote.



Présenté comme une légende vivante, un Ambassadeur et une vitrine de la Guinée-Bissau à travers le monde, «Netos de Bandim» s’est montré tout simplement à la hauteur des attendes du public laissant s’exposer le talent des membres du groupe mythique.



L’artiste Sidónio Pais Quaresma, qui célèbre cette année ses 50 ans de carrière musicale, a tout aussi fait vibrer la salle Bahnini par ont fait danser le public.



Débout ou assis, certains reprenaient en chœur les classiques de ce chanteur accompli et visiblement heureux de s’être produit sur une scène marocaine. Certains iront jusqu’à esquisser des pas de danses sur scène, entourant l’artiste qui pouvait mesurer sa popularité auprès des jeunes l’ayant accompagné quasi instantanément durant toute sa prestation dans ses déhanchements avec des morceaux mêlant subtilement des rythmes doux et endiablés d’Afrique et des Antilles.



Il faut dire que l’artiste, issue d’une fratrie de 11 enfants dont il est l’aîné, est très ouvert sur le monde qu’il a parcouru à le parcourir en puisant ses inspirations dans ses nombreux voyages.

«Merci Rabat, la Capitale de la Culture du Monde Islamique pour l'Année 2022 ! Vous m’avez donné une grande opportunité et j’espère que je reviendrai », a-t-il lancé à l’assistance.



Il est évident que cette célébration a offert aux Bissau-guinéens du Maroc et à leur représentation diplomatique «l’occasion unique de faire connaître le potentiel du pays en matière culturelle avec un impact immédiat et incommensurable», comme le dira Mme Filomena Mendes Mascarenhas Tipote dans son allocution d’ouverture.



La joie fut double pour la communauté bissau-guinéenne du Maroc d’autant plus que cet événement a coïncidé, en ce mois de septembre, «avec la commémoration du 49ème anniversaire de la Fête d'Indépendance mais aussi de la Manifestation de la Citoyenneté Guinéenne, gage de l’unité nationale», a affirmé la diplomate.



Saisissant cette magnifique occasion, Mme l’ambassadeur a par la suite salué la qualité de l’amitié, qui remonte aux années de lutte pour l’Independence, et la fraternité entre son pays et le Royaume Chérifien.



«Une coopération qui connait aujourd’hui une forte dynamique sous l’impulsion de Son Excellence Monsieur Umaro Sissoco Embalo, Président de la République, Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’Assiste», a-t-elle souligné.



Comme elle le relèvera dans son allocution, «Rabat, Capitale de la Culture du Monde Islamique pour l'Année 2022» offre à la Guinée Bissau une belle occasion de« présenter le patrimoine culturel très riche et diversifié de la Guinée-Bissau, composé par plus de 20 groupes ethniques présents sur le territoire national ».



Variant aussi d'une ethnie à l'autre, «cette culture comprend les différences linguistiques, la danse, l'expression artistique, la profession, la tradition musicale et les manifestations culturelles», a précisé la diplomate bissau-guinéenne.



«Je ne sais pas si mes mots sauront décrire l’intensité de l’émotion que nous avons ressentie au cours de cette soirée. Une soirée qui nous a nourri culturellement, émotionnellement et qui nous a surtout permis de découvrir l’importance de la diversité culturelle, un élément fondamental dans la stratégie de l’ICESCO», a pour sa part déclaré la représentante de l’Institution au terme de cette soirée ponctuée également par une exposition d’objets d’art de la Guinée-Bissau que le public a pu apprécier avant le show.



«Aujourd’hui, la contribution de la Guinée Bissau est spécifique. Elle a une valeur ajoutée certaine tirée de la richesse, de la culture et de la diversité culturelle », a-t-elle poursuivi. Avant d’ajouter : « à travers cette soirée, vous nous avez remonté dans nos souvenirs d’enfance, vous avez permis de voir, découvrir ces richesses et ce modèle de la Guinée Bissau basé sur le vivre ensemble, le dialogue interreligieux et interculturel. Ce qui est à promouvoir, à féliciter et surtout à encourager », a-t-elle conclu.



Alain Bouithy