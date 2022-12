L'engagement sincère et constant du Maroc en faveur de la cause palestinienne réitéré à Addis-Abeba

08/12/2022

L’engagement sincère et constant du Maroc en faveur de la cause palestinienne, a été réitéré, mardi à Addis-Abeba, par l’Ambassadeur du Maroc en Ethiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’Hammdi.



Dans une allocution à l’occasion de la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, qui s’est déroulée au siège de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA-ONU), Mme Alaoui M’Hammdi, doyenne du Corps diplomatique arabe accrédité à Addis-Abeba, a souligné que les efforts et les initiatives entrepris par le Maroc en faveur de la cause palestinienne illustrent l’engagement sincère et constant du Royaume qui s'appuie sur des actions concrètes sur le terrain hautement saluées par la direction et le peuple palestiniens.



«A cette occasion où le monde entier célèbre chaque année avec le peuple palestinien la justesse et la légitimité de la cause palestinienne, le Royaume du Maroc: Roi, gouvernement et peuple, réitère sa solidarité, son engagement et sa position constante avec le peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour le recouvrement de ses droits nationaux légitimes et justes avec à leur tête l'établissement de son Etat indépendant aux frontières du 4 juin 1967, avec Al-Qods Est comme capitale», a affirmé la diplomate marocaine.



La ville d'Al-Qods Acharif occupe une place de choix dans la conscience des peuples arabes et islamiques eu égard à la dimension spirituelle qu’elle comporte, d’où la nécessité d’œuvrer pour préserver le statut juridique, civilisé et religieux de cette ville comme patrimoine commun de l'humanité et terre de rencontre et symbole de coexistence pacifique pour les adeptes des trois religions monothéistes, une position qui a été réitérée par S.M le Roi Mohammed VI à travers «l’Appel d’Al Qods» qui a été signé par Sa Majesté le Roi, Amir Al-Mouminine, président du Comité Al Qods, et Sa Sainteté le Pape François, a souligné Mme Alaoui M’Hammdi.



La diplomate marocaine a également mis en avant les efforts louables entrepris par l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, le bras exécutif du Comité Al-Qods, présidé par S.M le Roi Mohammed VI, mettant en exergue les projets concrets réalisés par l’Agence au profit des Maqdissis dans les domaines social, de la santé, la culture et l’éducation, entre autres.



La célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien s’est déroulée en présence du corps diplomatique accrédité à Addis-Abeba et plusieurs personnalités.