L’engagement résolu du Maroc en faveur de la promotion de la paix et la réconciliation en Afrique mis en avant devant le CPS

03/02/2025

L’engagement résolu et constant du Maroc en faveur de la promotion de la paix et la réconciliation en Afrique a été mis en avant vendredi devant le Conseil de Paix et de sécurité (CPS) de l’Union africaine (UA).



Lors d’une réunion du CPS de l’UA, à l'occasion de la commémoration de la Journée africaine de la paix et de la réconciliation, le Représentant Permanent du Maroc auprès de l’UA et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, a souligné cet engagement constant, notant que le Royaume prône une approche multidimensionnelle, reconnaissant le lien entre la paix, la sécurité et le développement pour assurer une stabilité durable dans le continent

Face au paysage sécuritaire africain, marqué par la montée de la violence politique, du terrorisme et de l’extrémisme violent, ainsi que par des difficultés politiques, économiques et sociales, qui a un impact négatif sur les efforts de développement du continent, le Maroc reste engagé résolument et constamment à favoriser la stabilité en Afrique, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a souligné le diplomate



Cette situation d’instabilité politique et sécuritaire a malheureusement de graves répercussions affectant directement ou indirectement l’ensemble de la population africaine, et continue d’entraver les efforts continentaux visant à résoudre les problèmes liés à la paix, à la sécurité et à la bonne gouvernance, a-t-il déploré.



Dans ce contexte, et étant que l’approche exclusivement militaire a montré ses limites, le Maroc prône une approche multidimensionnelle, reconnaissant le lien entre la paix, la sécurité et le développement pour assurer une stabilité durable dans le continent, a insisté l’ambassadeur.



Par le biais de la médiation, du renforcement des capacités et des partenariats stratégiques, le Royaume soutient activement les initiatives de paix menées par l’Afrique, la coopération régionale et le développement socio-économique, a-t-il enchaîné.



En donnant la priorité au dialogue, à la réconciliation et à l’autonomisation économique, le Maroc continue de contribuer à une Afrique pacifique, prospère et résiliente où toutes les populations peuvent s’épanouir, a conclu M. Arrouchi.