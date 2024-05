L'engagement du Maroc sous la conduite de SM le Roi en faveur d'une Afrique intégrée, mis en avant à l'édition 2024 du Colloque sur la gouvernance

20/05/2024

L'ambassadeur du Maroc au Kenya, Abderrazzak Laassel, a mis en avant, vendredi à Nairobi, l'engagement inébranlable du Royaume, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, en faveur de l'intégration économique et la prospérité de l'Afrique.



"Sous la conduite éclairée de SM le Roi, le Royaume du Maroc a été à l’avant-garde du plaidoyer en faveur d’une Afrique prospère et intégrée," a affirmé M. Laassel lors de l'édition 2024 du Colloque sur la gouvernance, axé cette année sur le rôle de l'intégration économique africaine dans la réalisation de la prospérité.



L’engagement du Maroc envers le continent est inébranlable, comme en témoignent les nombreuses initiatives stratégiques et partenariats noués au fil des années, a indiqué le diplomate marocain, citant notamment les différentes visites royales dans plusieurs pays africains, ayant abouti à la signature de plus d'un millier d'accords couvrant divers secteurs.



Réitérant le soutien du Maroc à la mise en oeuvre de la Zone de libre échange continentale africaine (ZLECAF), eu égard à son rôle dans le développement du commerce intra-africain, M. Laassel a noté que le Royaume a entrepris plusieurs initiatives phares permettant la dynamisation des échanges intra-africains.



Il a, à cet égard, expliqué que l'Initiative atlantique lancée par le Souverain, est de nature à améliorer la connectivité et l'intégration économique entre 23 pays d'Afrique atlantique, tout en créant de nouvelles opportunités économiques et en promouvant la stabilité régionale.

Dans le cadre de cette initiative, le Maroc s'est engagé à mettre à la disposition des pays du Sahel ses infrastructures routières, portuaires et ferroviaires, a-t-il rappelé.



Dans la même lignée, le diplomate marocain a indiqué que le gazoduc Maroc-Nigéria est un projet stratégique qui bénéficiera à plus de 440 millions de personnes à travers l'Afrique de l'ouest, renforçant la sécurité énergétique et stimulant le développement économique, soulignant que les perspectives des relations Maroc-Afrique sont prometteuses, portées par un engagement commun en faveur de l’unité et la prospérité mutuelle.



Le Maroc est devenu un leader en matière de développement durable, avec une part de 38% des énergies renouvelables dans le mix énergétique et une ambition d'atteindre plus de 50% d'ici 2030, a-t-il fait savoir, notant que le Royaume s’engage à partager son expertise et à oeuvrer avec les pays africains frères pour construire des chaînes d’approvisionnement résilientes et favoriser les chaînes de valeur régionales.



"La vision de SM le Roi Mohammed VI pour une Afrique unie et prospère n’est pas seulement un rêve mais une réalité tangible", a affirmé M. Laassel appelant à saisir ce moment pour forger des partenariats plus solides, renforcer le commerce intra-africain et construire un continent résilient et prospère.



Placé sous le thème "Gouvernance, le Commerce et l'Unité Africaine - Favoriser l'Unité et le Commerce Intra-Africains par la Gouvernance," l'édition 2024 du Colloque a réuni d'éminents intervenants de différents horizons, politiques, économiques et sociaux.



Les différentes interventions ont porté notamment sur le rôle des entreprises panafricaines en tant que catalyseurs de l’intégration économique, les inégalités en matière de santé en Afrique et l'engagement des jeunes dans la gouvernance.



Selon les organisateurs, le Colloque sur la gouvernance se veut un espace d'échange entre leaders d'opinion, décideurs politiques et représentants de la jeunesse et de la société civile. L'objectif étant de délibérer sur des stratégies visant à renforcer la bonne gouvernance et à consolider le développement économique en Afrique.