L’engagement du Maroc en faveur de la stabilité et du développement au Sahel salué à Chatham House

04/05/2025

L’engagement du Royaume du Maroc en faveur de la paix, de la stabilité et du développement économique dans la région du Sahel a été hautement salué lors d’un débat à l’Institut royal britannique des études internationales, plus connu sous l’appellation Chatham House.



Intervenant lors de ce débat, tenu sous le thème «La réponse de l’Afrique du nord aux bouleversements au Sahel», des chercheurs se sont relayés pour mettre en avant l’importance de la diplomatie déployée par le Maroc envers le Sahel, une région avec laquelle le Royaume est lié par de solides relations historiques et humaines.



«En dépit de l’instabilité dans la région (du Sahel), l’engagement du Maroc dans la zone sahélienne plus large a été renforcé à la faveur de la forte présence économique du Royaume», a dit Paul Melly, chercheur spécialisé dans les questions de développement et de politique en Afrique et au Moyen-Orient.



«Contrairement à d’autres pays nord-africains, le Maroc n’a jamais hésité à déployer des investissements économiques importants et à établir des partenariats avec les pays du Sahel, en dépit de l’instabilité», a fait remarquer M. Melly, auteur de plusieurs recherches sur le Sahel au profit d’instituts de recherche européens.



Lors de ce débat de Chatham House, l’un des think-tanks les plus prestigieux au monde, les chercheurs se sont particulièrement intéressés à l’approche holistique adoptée par le Maroc dans le cadre de ses efforts pour renforcer la paix, la stabilité et l’intégration économique au Sahel.



«Le Maroc a depuis toujours plaidé en faveur d’une approche holistique aux relations avec la région, une approche qui allie engagement économique, sécuritaire et diplomatique», a indiqué, dans ce contexte Intissar Faki, directrice-fondatrice du programme Afrique du Nord et Sahel au Middle East Institute. L’approche du Maroc repose sur un socle solide fait de bonnes pratiques dans de nombreux secteurs économiques, a souligné la chercheuse, citant l’agriculture, l’innovation, l’énergie et les infrastructures.



Outre cette force de frappe économique, l’approche du Maroc en faveur de la stabilité et du développement au Sahel s’appuie également sur un Soft Power, qui s’inspire du rôle et du leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a-t-elle dit, relevant que cette dimension a permis d’établir avec succès des terrains d’entente dans la région.



Les relations historiques que le Maroc entretient à travers toute la région du Sahel ont permis au Royaume d’assumer le rôle de leader notamment dans les questions de sécurité dans la région, a encore dit l’analyste.



Un accent particulier a été mis, lors du débat, sur l’Initiative Royale visant à faciliter l'accès des pays du Sahel à l’océan Atlantique, les participants soulignant que les retombées positives de cette Initiative sur la région ne tarderont pas à se faire ressentir à l’avenir.