L'énergie éolienne au Maroc: Une étude prometteuse

09/09/2021

Deux chercheurs marocains Meryem Taoufiq et Ahmed Fikri, appartenant au laboratoire de géologie appliquée de la Faculté Ben Msik, Université Hassan II de Casablanca, ont édité dans la revue scientifique britannique "Energy Conversion and Management", une étude consacrée à l'énergie éolienne et ses potentialités dans notre pays. Le Maroc, de par sa position géographique et son climat, est adéquat pour la mise en place de stations produisant de l'énergie éolienne et permettant à notre pays de parier sur une énergie verte, propre et renouvelable, ce qui n'est pas rien ! Nos deux chercheurs ont élaboré une carte objective déterminant la région ou les régions propices à la mise en place de telles stations. Il s'agit d'un large emplacement de la côte atlantique qui s'étend d'Essaouira jusqu'à Boujdour et Dakhla. Ces stations permettront dans leur ensemble la production de 13,3 GW d'énergie électrique (1 GW = 1 million de kilowatts/KW). Les trois emplacements cités sont idéales de parleur proximité des ports et du réseau d'énergie, en plus de la dynamique des vents et la profondeur des eaux qui caractérisent les trois emplacements cités. Cette étude nous ouvre sur un secteur stratégique pouvant favoriser notre production en énergie électrique, et plus généralement le développement des énergies propre, éolienne, aquatique et solaire. Développement entamé déjà par le projet Nour d’Ouerzazate et nous espérons, par d'autres projets qui peuvent garantir à l'avenir notre auto-satisfaction énergétique qui seule peut nous libérer de l'état d'interdépendance vis-à-vis des énergies fossiles, dont le coût pèse sur notre économie et qui sont une cause directe du réchauffement climatique qui menace notre planète. Il est urgent donc de valoriser de telles études et d’encourager les efforts de nos jeunes chercheurs qui misent sur des secteurs vitaux.