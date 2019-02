L’employabilité des jeunes au cœur de la sixième édition du Forum international des oasis

20/02/2019 Mustapha Elouizi

Et de six pour le Forum international des oasis (FIO). Zagora abritera, en effet, du 27 février au 2 mars 2019, une nouvelle édition de cette manifestation, à l’initiative de l’Association du Forum international des oasis et du développement durable, sous le thème Les oasis et l’employabilité des jeunes, quelles perspectives? ».

Suite aux rencontres de 2012 (Tourisme oasien), de 2013 (Les oasis marocaines sources de vie), de 2014 (Agriculture familiale des oasis), de 2016 (les oasis face aux changements climatiques, quelle intégration entre les dynamiques engagées ?), et de 2018 (Les oasis et les enjeux de la gestion territoriale), la sixième édition vise à renforcer à travers ce débat public les programmes et projets de développement mis en place dans les zones oasiennes et à mettre la lumière sur les attentes des populations oasiennes, notamment en termes d’emploi des jeunes.

Cette manifestation qui verra la participation de plusieurs chercheurs, spécialistes et experts, ainsi que des élus et acteurs locaux, ambitionne de parvenir à une vision concertée et partagée pour une meilleure résilience des oasis face aux changements climatiques et de repenser les politiques publiques en vue de garantir une réelle insertion des jeunes dans le marché du travail local, indique un communiqué des organisateurs.

L’objectif de cette sixième édition, organisée en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, la préfecture de Zagora et le conseil provincial ainsi que l’Agence nationale des zones des oasis et de l’arganier (ANDZOA), est de contribuer au débat public lancé il y a quelques mois suite au discours Royal du 20 août 2018, et où le Souverain avait appellé le gouvernement à prendre toutes les mesures pour combattre le chômage et favoriser l’insertion des jeunes dans les plus brefs délais.

Plusieurs axes seront débattus lors de cette rencontre, dont «Les ressources territoriales entre mise en valeur, complémentarité territoriale et insertion des jeunes dans le marché d’emploi oasien », « Les terrains collectifs et la problématique du développement, quelles solutions pour l’employabilité des jeunes ? » et « La société civile et l’employabilité des jeunes, pour un renforcement des compétences professionnelles et des dynamiques créatives ».

Rappelons que les zones oasiennes comptent notamment quatre secteurs porteurs de développement, en l’occurrence les secteurs minier, agricole, touristique et les terrains collectifs, ce qui incite à les exploiter en faveur des ressources humaines locales vu les grands investissements consentis par l’Etat.

Si ces secteurs sont en train de générer d’importantes plus-values, l’impact direct sur l’emploi tarde cependant à se faire sentir. Les jeunes de la région sont le plus souvent obligés d’émigrer vers d’autres régions ou à l’étranger pour chercher un emploi.

« Nous sommes conscients que les secteurs des mines, du tourisme et de l’agriculture génèrent une grande plus-value, notamment dans une conjoncture internationale favorable. Toutefois, les retombées en matière d’employabilité des jeunes laissent encore à désirer, ce qui oblige généralement les jeunes des zones oasiennes à chercher ailleurs de meilleures opportunités pour leur insertion », indique Hmad Aït Baha, président du FIO.

Le programme de cette édition comprend des conférences scientifiques, des expositions des produits du terroir, des compétitions sportives, des ateliers initiés par et en faveur des étudiants-chercheurs des Facultés d’Errachidia et Ouarzazate, ainsi que des séances récréatives dédiées aux enfants.