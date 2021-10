L’élément humain, un facteur clé de la réussite du chantier de la mise en œuvre du NMD

07/10/2021

Les participants à un webinaire organisé récemment sous le thème "La gouvernance et la mise en œuvre des politiques publiques au niveau des collectivités territoriales", ont souligné que l’élément humain reste "un facteur clé" de la réussite du chantier de la mise en œuvre des recommandations du rapport général de la Commission spéciale sur le modèle de développement (CSMD).



Les intervenants à cette rencontre organisée par le Centre de l'enseignement inclusif et de la responsabilité sociale de l'Université Cadi Ayyad (CEIRS/UCA), ont appelé à mobiliser les expertises nécessaires pour garantir la mise en œuvre des conclusions et des recommandations de ce document historique.



Dans ce contexte, les participants ont mis l’accent sur la nécessité de rendre l’information accessible au niveau territorial, afin de permettre la prise de décisions susceptibles d’assurer l’élaboration de plans locaux basés sur des informations crédibles, appelant à définir clairement les prérogatives des institutions de façon à les rendre convergentes et complémentaires.



Tout en mettant l’accent sur la nécessité de promouvoir la culture de l’audit et la reddition des comptes et de drainer les cadres et compétences de l’étranger, les participants ont relevé l’importance de fédérer les efforts des compétences nationales, et de mobiliser tous les moyens à même de garantir la réussite de ce projet ambitieux, tout en œuvrant à réfléchir sur les mécanismes de partage, de la mise en œuvre et de l’accompagnement.



Dans ce cadre, le membre de la CMSD, Mohamed Tozzy, a relevé que le Maroc se caractérise par la diversité de ses affluents, de ses valeurs et de ses espaces, soulignant l’importance de la mise en œuvre des conclusions du NMD et le partage d’une vision harmonisée des concepts contenus dans ce rapport.



Dans ce contexte, M. Tozzy a fait savoir que l’une des problématiques rencontrées par la commission réside dans la non-homogénéité entre les lieux de vie et les services, ce qui implique l’élaboration d’une nouvelle vision de la division administrative qui tient compte de l’encadrement des citoyens, tout en rendant les services et les lieux de vie "homogènes".



Dans le même ordre d’idées, Ahmed Joumani, membre de la CSMD, a souligné que l’espace territorial aide à appréhender ce qui est fondamental dans le projet de développement, mettant l’accent sur la nécessité de prendre en considération le NMD dans sa globalité. "Le mode traditionnel du fonctionnement de l’Etat ne sera plus utile car, l’Etat ne pourra plus, à lui seul, supporter les chantiers de développement, au contraire il faut préparer les espaces territoriaux à la construction commune de l’élaboration des politiques publiques mais aussi, dans leur exécution et leur suivi", a-t-il insisté.



De son côté, l’expert universitaire dans les économies de l’éducation, la formation et l’économie sociale et solidaire, Mohamed Bougroum, a fait remarquer que l’élaboration du rapport du NMD et la méthodologie suivie représentent un bon exercice, qui démontre l’intelligence collective 100% marocaine, relevant qu’il est nécessaire de partir des principes fondamentaux du développement pour être en mesure de concurrencer les pays développés notamment la lutte contre l’analphabétisme et l’amélioration du niveau des services offerts aux citoyens, outre l’instauration de la culture de planification stratégique.

La vice-présidente de l’UCA, Fatima Zahra Iflahen, a mis l’accent, quant elle, sur la nécessité de mettre l’université au cœur des débats sur le NMD, relevant que la question de la gouvernance territoriale traduit à la fois la volonté politique, la vision stratégique, la planification et les côtés relatifs aux espaces territoriaux.



Cette rencontre se tient conformément aux Hautes instructions Royales visant à mener une vaste opération de restitution et d’explication des conclusions du rapport sur le NMD auprès des citoyens et des différents acteurs.