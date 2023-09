L’éducation par le sport

05/09/2023

L'Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab et l’ONG marocaine Tibu Africa ont signé, vendredi à Dakhla, une convention-cadre, en vue de promouvoir l'éducation par le sport au profit des jeunes de la région.



Signée par le directeur de l’AREF de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Faouzi et le président-fondateur de l’ONG Tibu Africa, Mohamed Amine Zariat, cette convention a pour objectifs de promouvoir l'éducation, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat des jeunes, des générations montantes et des femmes par le sport.



En vertu de cette convention étalée sur trois ans, les deux parties s'engagent également à mettre en place une série de programmes de développement par le sport au profit des jeunes de la région Dakhla-Oued Eddahab.



Grâce à cette configuration intégrée d’utilisation du sport comme outil d'éducation et d'insertion socio-économique en faveur des jeunes, les deux acteurs combinent l'éducation formelle avec des activités sportives, afin d’offrir des opportunités de développement personnel, social et professionnel aux jeunes de la région.