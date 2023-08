L'économie nipponne replonge dans le rouge

22/08/2023

La balance commerciale du Japon est retombée dans le rouge en juillet avec un déficit de 78,7 milliards de yens (538 millions de dollars), les exportations ayant chuté pour la première fois depuis plus de deux ans, selon des données officielles publiées jeudi.



Les exportations ont baissé de 0,3 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 8,73 trillions de yens, la hausse des livraisons d'automobiles n'ayant pas compensé la baisse d'autres produits tels que les équipements liés aux semi-conducteurs, tandis que les importations ont chuté de 13,5 % pour atteindre 8,8 trillions de yens, a expliqué le ministère des Finances.



La baisse des exportations en glissement annuel, la première depuis février 2021, assombrit les perspectives de l'économie japonaise, qui a enregistré son rythme de croissance le plus rapide depuis 2020 au cours du trimestre qui s'est achevé en juin.



Les derniers chiffres ont été publiés un mois après que le Japon a fait état de son premier excédent commercial en près de deux ans, bien que des inquiétudes persistent quant à l'impact du resserrement monétaire agressif aux États-Unis et en Europe, et du ralentissement de la croissance en Chine.



L'excédent commercial du Japon avec les États-Unis a augmenté de 65 % pour atteindre 845,92 milliards de yens, alors que l'augmentation des livraisons d'automobiles et de machines électriques lourdes a stimulé les exportations de 13,5 % pour atteindre un niveau record de 1,79 trillion de yens. Les importations ont chuté de 11,2% pour atteindre 945,31 milliards de yens, entraînées par le gaz naturel liquéfié et les médicaments, selon les données préliminaires.



Les exportations à destination de la Chine ont chuté de 13,4 % pour atteindre 1,54 trillion de yens et les importations ont baissé de 13,9 % pour atteindre 1,90 trillion de yens, se traduisant par un déficit de 359,21 milliards de yens, en baisse de 15,7 % par rapport à l'année précédente.