"L'économie du sport" en débat à Agadir

15/12/2023

"L'économie du sport" est le thème d’un atelier organisé, mercredi, à Agadir à l’initiative du Conseil économique, social et environnemental (CESE). Intervenant lors de cette rencontre tenue à l’Ecole de commerce et de gestion (ENCG) dans le cadre du roadshow du Conseil qui sillonne les universités marocaines à travers les régions, le secrétaire général du CESE, Younes Benakki, a indiqué que le sport constitue un véritable vecteur économique, créateur de richesse et d’emploi, notant qu’avec une population particulièrement jeune, ce secteur pourrait contribuer au processus de développement socioéconomique du pays.



Après avoir dressé un état des lieux de l’économie du sport au Maroc, ainsi que du processus de création de valeur dans le sport, M.Benakki a passé en revue les activités directement liées au sport. Il a cité, à cet égard, la billetterie (au guichet ou en ligne), les droits médiatiques, le sponsoring, le merchandising, les équipements et les infrastructures dont les terrains de proximité .



Il est question aussi du commerce de détail, de la publicité et des relations publiques, ainsi que des services financiers, TV et médias, du système de santé et du tourisme.



Les réalisations de l’équipe nationale de football lors de la dernière Coupe du monde au Qatar et la centralité médiatique dont elle a fait bénéficier le Royaume à l’échelle planétaire interpellent sur la portée du sport, en tant qu’outil efficace de soft power au service de l’influence du Maroc dans le monde, s’est félicité le secrétaire général du CESE.



Le CESE avait émis un avis qui a pour objectif d’analyser les différents segments de la chaîne de valeur en vue de proposer des pistes pour mieux organiser, structurer et professionnaliser ce secteur et en faire une industrie à part entière créatrice de richesse, comme stipulé par le nouveau modèle de développement, a-t-il souligné.



Le roadshow régional du CESE se veut une occasion pour rencontrer les étudiantes et les étudiants des universités, leur présenter les missions et travaux du Conseil et les inviter à partager leurs avis et contributions sur la plateforme digitale participative du CESE "ouchariko.ma".