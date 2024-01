L'économie bleue au centre de la 6ème étape des Journées économiques Maroc-France à Nantes

26/01/2024

"L’économie bleue et son écosystème industriel" est le thème de la 6ème étape des Journées économiques Maroc-France, tenues à Nantes.



Organisée à l’initiative de la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc (CFCIM), en partenariat avec l’ambassade du Royaume à Paris, cette 6ème étape (23-25 janvier) a été marquée par un programme riche et une série de rencontres, avec la participation de nombreux acteurs économiques marocains et français, publics et privés, concernés par les différents secteurs de l’économie bleue.



La délégation marocaine à ces rencontres comprenait plus de 50 personnes, dont des acteurs économiques et des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE).



Elle était composée également de représentants de l’Agence nationale des ports (AMP), de l’Office national des pêches (ONP), des Centres régionaux d’investissement, notamment de Laaŷoune-Sakia Al Hamra, de Dakhla-Oued-Eddahab et Guelmim Oued-Noun, ainsi que de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEEP).



L’ouverture de ces rencontres, mercredi matin, a été marquée par les interventions de Claire Hugues, vice-présidente du Conseil régional Pays de la Loire, de Saâd Bendourou, chef de mission adjoint à l’ambassade du Maroc en France, de Youssef Fadil, directeur des Industries agroalimentaires et directeur général de l’industrie par intérim (ministère de l’Industrie et du Commerce), et de Claudia Gaudiau-Francisco, présidente de la CFCIM.



Une série de tables-rondes ont été organisées lors de ces rencontres portant sur les différents aspects liés à l’économie bleue, en l’occurrence la pêche et l’aquaculture, le tourisme balnéaire et de plaisance, les loisirs nautiques, les transports, les flux maritimes, l’énergie et le dessalement, la biotechnologie et l’industrie navale, outre des aspects transverses, à savoir la recherche et le développement, la formation et le financement.



"Cette 6ème étape a été une occasion de mettre l’accent sur l’importance de l’économie bleue et de mettre en avant également le potentiel de coopération et de co-investissement dans ce domaine", a déclaré M. Fadil à la MAP.



Les différentes rencontres de cette 6ème édition, ont permis aux différents acteurs marocains et français de l’écosystème industriel de l’économie bleue de débattre et d’échanger sur les enjeux et les perspectives de ce secteur et d’identifier et d’initier des partenariats gagnant-gagnant en matière de projets industriels liés à l’économie bleue, a ajouté le responsable marocain.



Et de relever que ces journées ont offert aussi l'opportunité de souligner la Vision Royale dans ce domaine, ainsi que les atouts et le potentiel dont dispose le Maroc pour faire de l’économie bleue un des leviers du développement économique et social du pays.

Le choix de la thématique de l’économie bleue s’inscrit parfaitement au coeur du Nouveau modèle de développement du Royaume, conformément aux Hautes Orientations de SM le Roi Mohammed VI, a indiqué M. Fadil.



Ces journées ont été marquées par la signature d’une convention-cadre de partenariat entre le Cluster industrie navale du Maroc (CINM), l'Association armateurs du Maroc (ARMA) et la Chambre française de commerce et d'industrie du Maroc.



Cette convention a pour objet de définir le cadre général ainsi que les modalités de coopération entre les parties signataires, en vue de promouvoir le développement de l’économie bleue dans ses volets transports maritime et industrie navale.



Le programme de cette édition s’est poursuivi par des rencontres B2B entre les différents acteurs économiques publics et privés marocains et français ainsi que des visites de terrain.