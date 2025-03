L’école marocaine appelée à surmonter un système à bout de souffle

“Al Madrassa Al Jadida” en vue de rompre avec un modèle désuet

14/03/2025

L’éducation, plus que tout autre domaine, est le reflet d’une époque. Elle porte les espoirs d’une nation, les ambitions d’un peuple, les promesses d’un avenir. Mais que se passe-t-il lorsque ce socle vacille, lorsque l’école peine à remplir son rôle de creuset du progrès et de l’élévation sociale ? Le Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche scientifique, conscient des défis profonds qui assombrissent l’horizon éducatif, publie un rapport d’une importance capitale: «Al-Madrassa al-Jadida : un nouveau contrat social pour l’éducation». Derrière ces mots se cachent une vision, un projet, mais surtout une rupture nécessaire avec un modèle hérité d’un autre temps.



Loin d’être un simple état des lieux, ce document sonde les failles du système, interroge ses pesanteurs et ouvre une réflexion audacieuse sur l’école du futur. Il ne s’agit plus seulement de réformer, d’ajuster ou d’aménager, mais bien de refonder. Car l’éducation n’est pas une mécanique que l’on répare, c’est un souffle que l’on ravive, une dynamique que l’on repense. À travers une analyse rigoureuse et des propositions structurantes, ce rapport jette les bases d’un nouvel horizon, où l’apprentissage se conçoit comme une aventure intellectuelle, un vecteur d’émancipation, un instrument de justice sociale.



Un système à bout de souffle



Les sociétés évoluent, se transforment… L’école, elle, semble souvent figée, prise au piège de ses propres dogmes. Or, l’immobilisme éducatif est une illusion dangereuse. Lorsque l’école ne s’adapte plus, elle cesse d’être un ascenseur social, elle devient un facteur d’inégalité, un miroir brisé où se reflète l’échec collectif.



Le rapport du Conseil supérieur de l’éducation met en lumière les grandes mutations qui redessinent l’avenir du savoir. Le numérique bouleverse les formes d’apprentissage, les métiers de demain exigent des compétences nouvelles, les modèles traditionnels d’enseignement s’effritent sous la pression d’un monde en perpétuelle reconfiguration. Face à ces réalités, l’école ne peut plus se contenter de transmettre des connaissances figées ; elle doit devenir un espace vivant, en phase avec les besoins d’une société en mutation.



L’un des constats les plus frappants de cette analyse réside dans la nécessité de repenser la gouvernance éducative. Trop longtemps, l’école a fonctionné sous une autorité centralisée, où chaque décision émanait d’une administration éloignée du terrain. Cette verticalité rigide a fini par étouffer l’initiative, par figer l’évolution naturelle du système. L’heure est venue d’accorder aux établissements une véritable autonomie, où chaque acteur – enseignant, directeur, communauté locale – peut jouer un rôle actif dans la construction d’une école adaptée à son environnement.



Une école ouverte, connectée à son temps



L’éducation ne saurait être une citadelle isolée du monde extérieur. L’école doit s’inscrire dans un écosystème, dialoguer avec son environnement, interagir avec la société. Le rapport insiste sur ce point : il faut rompre avec l’enfermement institutionnel et bâtir des passerelles entre l’école et la réalité économique, culturelle et sociale. Une éducation qui s’enferme dans des salles de classe, dans des programmes rigides et des méthodologies désuètes, est une éducation qui se condamne à l’obsolescence.



Dans cette optique, le modèle pédagogique doit être repensé en profondeur. Apprendre ne peut plus être une simple accumulation de savoirs académiques, déconnectés du réel. Le monde contemporain exige une approche nouvelle, où l’apprentissage repose sur la créativité, la pensée critique, l’adaptabilité. Il ne s’agit plus seulement de former des élèves capables de réussir des examens, mais de préparer des citoyens aptes à comprendre leur époque, à s’y insérer et à la transformer.



Cet enjeu est d’autant plus crucial que les systèmes éducatifs ont trop longtemps fonctionné sur des bases figées, sans prendre en compte les mutations profondes de la société. Aujourd’hui, la frontière entre les savoirs traditionnels et les compétences nouvelles s’amenuise. Les générations futures devront naviguer dans un monde complexe, où l’intelligence artificielle, la transition écologique et la révolution numérique redessinent les contours du travail et du vivre-ensemble. L’école ne peut plus ignorer ces transformations, sous peine de laisser ses élèves démunis face aux défis qui les attendent.



Le défi du changement



Toute réforme, si ambitieuse soit-elle, se heurte à la réalité du terrain. L’histoire éducative est jalonnée de tentatives avortées, d’élans réformateurs brisés par l’inertie institutionnelle. Or, transformer un système aussi vaste que l’éducation suppose bien plus qu’un simple cadre législatif ou une déclaration d’intentions. Il faut une dynamique collective, une adhésion profonde, une impulsion portée par des acteurs convaincus et mobilisés.



Le rapport met en exergue un point essentiel : aucune réforme ne peut réussir sans un leadership du changement. L’éducation n’est pas un secteur que l’on réforme par décret ; elle est avant tout un projet humain, une alchimie complexe entre les enseignants, les élèves, les parents et l’ensemble des institutions concernées. Pour qu’«Al-Madrassa al-Jadida» prenne vie, il faudra dépasser les résistances, vaincre les conservatismes, insuffler une énergie nouvelle à tous les niveaux du système.



Les choix qui se profilent sont décisifs. Soit l’éducation continue de fonctionner selon des schémas éculés, et le pays s’expose à un décrochage inévitable dans la compétition mondiale du savoir. Soit l’école se réinvente, retrouve son souffle et devient ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être : un lieu d’épanouissement, d’émancipation, un socle de progrès et de justice sociale.



Un pacte fondamental entre une nation et son avenir



L’école n’est pas une institution comme les autres. Elle n’est pas un simple service public, un rouage administratif parmi d’autres. Elle est la matrice de toute société, le point d’origine de toute ambition collective. Ce que nous enseignons aujourd’hui détermine ce que sera notre monde demain.



Le rapport «Al-Madrassa al-Jadida» n’est pas un texte parmi d’autres, destiné à garnir les étagères des réformes inachevées. Il pose les bases d’un renouveau indispensable, un appel à rompre avec les pesanteurs du passé pour embrasser un avenir plus juste, plus inclusif, plus adapté aux exigences contemporaines.



L’éducation n’est pas un luxe, elle est un impératif. Elle n’est pas un privilège, mais un droit. S’engager dans sa transformation, c’est refuser la fatalité du déclin. C’est faire le pari de l’intelligence, de la créativité, de l’innovation. C’est, en somme, refuser que l’école devienne un fardeau pour la société, et lui redonner son rôle premier : celui d’être une promesse d’avenir, un engagement indéfectible envers les générations futures.



Mehdi Ouassat