L'eau et l'énergie. Les deux principaux défis du développement économique au Maroc

13/11/2024

L'eau et l'énergie sont les piliers majeurs pour réaliser le développement économique et social du Maroc, face à une intensification sans précédent des défis environnementaux et des changements climatiques, la crise des ressources hydriques et énergétiques se présente comme l'un des problèmes les plus complexes, mettant le pays au défi de trouver des solutions durables.



Les ressources hydriques marocaines se sont marquées par une répartition géographique inégale, avec une abondance relative dans le nord et une rareté marquée dans les régions arides du sud. A cela s'ajoute l'impact du changement climatique, qui perturbe les schémas de précipitations et provoque une augmentation des températures, entraînant l'épuisement des nappes phréatiques et un recours accru à des ressources non conventionnelles telles que le dessalement. Parallèlement, le système énergétique marocain quant à lui fait face à des défis similaires. Une dépendance importante aux importations de pétrole et de gaz, couvrant environ 90% des besoins énergétiques du pays, expose l'économie marocaine aux fluctuations des prix internationaux.



Ces défis affectent directement l'économie marocaine. Le secteur agricole, qui constitue une source majeure de revenus et d'emplois, lutte pour sécuriser l'eau d'irrigation, tandis que le déficit énergétique freine le développement des secteurs industriels et des services, ce qui rend la réalisation des objectifs du nouveau modèle de développement, qui vise à stimuler une croissance durable et inclusive, dépendante de la capacité du Maroc à gérer efficacement ses ressources hydriques et énergétiques.



Dans ce contexte, une question essentielle se pose : comment le Maroc peut-il équilibrer la demande croissante en eau et en énergie tout en garantissant la durabilité de ces ressources ? Cet article analyse les principaux défis liés à l'eau et à l'énergie au Maroc, en mettant en lumière les politiques et stratégies adoptées, ainsi que les options futures susceptibles de renforcer la résilience de l'économie marocaine et de soutenir son cheminement vers un développement durable.



Crise énergétique au Maroc : enjeux de durabilité et lutte contre la dépendance énergétique



Le système énergétique marocain est confronté à des défis structurels liés à sa dépendance significative aux importations de pétrole et de gaz, couvrant environ 90 % des besoins énergétiques nationaux. Cette dépendance expose l'économie marocaine à des fluctuations sévères sur les marchés internationaux, notamment avec la hausse et la volatilité des prix de l'énergie. En 2022, par exemple, la facture énergétique marocaine a atteint environ 16 milliards de dollars, reflétant l'impact considérable des coûts d'importation sur les finances publiques et aggravant le déficit commercial tout en provoquant une pression accrue sur les réserves de devises étrangères.



Cette situation révèle la vulnérabilité du modèle énergétique actuel du Maroc et souligne la nécessité urgente de réformes structurelles visant à réduire cette dépendance et à renforcer la capacité de l'économie nationale à faire face aux crises. Dans ce cadre, la transition énergétique apparaît comme une nécessité stratégique pour garantir la durabilité des ressources économiques et adapter le pays aux changements internationaux, notamment face à la demande croissante en énergie et aux pressions environnementales croissantes.



Pour répondre à ces défis, le Maroc a adopté une stratégie ambitieuse visant à renforcer son rôle dans le domaine des énergies renouvelables et à réduire sa dépendance aux sources traditionnelles. Cette stratégie vise à produire 52 % de l'électricité totale à partir de sources renouvelables d'ici 2030. Parmi les initiatives phares, on retrouve le complexe solaire Noor Ouarzazate, l'un des plus grands projets mondiaux en son genre, ainsi que des projets majeurs tels que le parc éolien de Tarfaya, parmi les plus grands d'Afrique. Des projets sont également en cours dans des régions stratégiques comme Tanger, Taza et Dakhla, où les vents puissants offrent un avantage concurrentiel.



Avec l'objectif mondial de réduction des émissions de carbone, le Maroc mise également sur ses ressources naturelles abondantes pour se positionner en tant que leader dans la production d'hydrogène vert, le carburant de l'avenir, aussi grâce à son potentiel solaire et éolien. Ainsi le Maroc aspire à devenir un acteur clé dans ce domaine, attirant des investisseurs internationaux grâce à sa stratégie « Offre Maroc Hydrogène Vert ».



Malgré les progrès significatifs réalisés par le Maroc dans le renforcement des énergies renouvelables et le développement de projets stratégiques majeurs tels que l'énergie solaire et éolienne, la voie vers une transition énergétique globale et durable reste semée d'embûches structurelles et de contraintes fondamentales qui menacent la réalisation de sa souveraineté énergétique. Parmi ces défis, on note la faiblesse des infrastructures actuelles, les réseaux de transport et de distribution n’étant pas encore suffisamment adaptés pour intégrer efficacement la production croissante d'énergies propres, le manque freinant l'intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique national et ralentissant le rythme de la transition énergétique, essentielle pour réduire la dépendance aux importations d'énergie.



De plus, le Maroc fait face à d'importantes difficultés pour mobiliser les financements nécessaires à la poursuite de ses projets ambitieux, une grande partie de ces financements reposant sur des partenariats internationaux et des investissements du secteur privé.

Toutefois, dans un contexte économique mondial marqué par des incertitudes croissantes et une concurrence accrue pour les capitaux, il devient impératif d'améliorer l'environnement des affaires au Maroc. Cela passe par la simplification des procédures, la mise en place d'incitations fiscales et financières attractives, ainsi que par une stabilité réglementaire qui encourage les investisseurs à s'engager dans le secteur des énergies renouvelables.



En outre, les défis technologiques ajoutent une complexité supplémentaire, l'accélération des innovations dans les domaines de la production et du stockage des énergies propres obligent le Maroc à suivre ces évolutions pour garantir l'efficacité et la compétitivité de ses projets. Néanmoins, l'investissement dans la recherche scientifique et le développement des compétences nationales reste insuffisant, ce qui contraint le pays à dépendre fortement des technologies importées. Cette dépendance peut non seulement augmenter les coûts, mais aussi compromettre sa capacité à atteindre une autonomie technologique dans ce secteur clé.



Sur le plan international, le Maroc est également confronté à un enjeu stratégique lié à ses relations commerciales avec l'Union européenne, son principal partenaire commercial, notamment l'engagement de l'Union européenne en faveur de la neutralité carbone et l'adoption de normes environnementales strictes sur les importations. A cet effet il doit accélérer sa transition énergétique pour garantir que son économie reste conforme à ces exigences. Cela est essentiel pour maintenir l'accès de ses produits aux marchés européens.



Crise de l’eau au Maroc: enjeux de durabilité et stratégies futures



Le Maroc fait face à une grave crise hydrique, considérée comme l'un des plus grands défis environnementaux et économiques menaçant son développement. Avec une disponibilité en eau par habitant limitée à 600 m³/an, bien en deçà du seuil minimal mondial de 1 000 m³/an, le Maroc est classé parmi les pays en situation de stress hydrique. Cette crise est aggravée par les impacts du changement climatique, l'exploitation excessive des nappes phréatiques et une demande croissante en raison de la croissance démographique et agricole, qui consomme environ 80% des ressources en eau et constitue un défi central pour toute stratégie de sécurité hydrique.



Pour relever ces défis, le Maroc a lancé la stratégie nationale de l'eau (2020-2050), qui vise à sécuriser les ressources hydriques grâce à une gestion efficace. Cette stratégie repose sur la construction de barrages supplémentaires, renforçant un réseau existant de 149 grands barrages, tout en améliorant la gestion des infrastructures actuelles. En parallèle, le dessalement de l’eau de mer constitue une solution clé, avec 14 usines de dessalement opérationnelles produisant environ 192 millions de m³/an, tels des projets comme l’usine de dessalement de Casablanca, qui fournira de l’eau potable à plus de 5 millions de personnes.



Le Maroc a également lancé des projets stratégiques de connexion entre les bassins hydriques afin de renforcer la sécurité hydrique et d'assurer une distribution plus équitable et efficace des ressources en eau disponibles. Parmi ces initiatives, le projet de liaison hydrique entre le bassin de Sebou et le bassin de Bouregreg figure parmi les plus importants, et vise à transférer l'excédent d'eau des régions du nord, riches en ressources hydriques, vers les régions du centre, et pâtissant d'un déficit sévère dû à la sécheresse récurrente et à une demande accrue.



Ces projets constituant une pierre angulaire de la Stratégie nationale de l'eau (2020-2050), permettent de mobiliser durablement les ressources hydriques tout en répondant aux besoins des populations et des secteurs économiques vitaux, notamment l'agriculture et l'industrie. Le projet comprend la mise en place d'infrastructures modernes telles que des canaux hydrauliques et des stations de pompage de pointe, contribuant à réduire les surplus inutilisés et à renforcer la résilience du système hydrique national face aux changements climatiques.



Cependant, ces stratégies font face à des défis majeurs, notamment les coûts élevés des infrastructures, les impacts du changement climatique sur les ressources disponibles et la nécessité de restructurer le secteur agricole pour réduire la consommation excessive d’eau tout en encourageant des pratiques agricoles plus durables.



L’intégration de la sécurité hydrique et énergétique : une nécessité stratégique



Face à ces défis croissants, la sécurité hydrique et énergétique constitue une priorité stratégique pour garantir un développement économique et social durable au Maroc. Les changements climatiques, les tensions croissantes sur les ressources et les exigences des marchés internationaux font de la gestion efficace de ces ressources une question centrale nécessitant l’intégration des politiques nationales dans différents secteurs, en particulier l’énergie et l’agriculture.



Bien que des progrès importants aient été réalisés dans des stratégies ambitieuses telles que la "stratégie nationale de l’eau (2020-2050)" et l’"Offre Maroc Hydrogène Vert", la voie vers la durabilité reste parsemée de défis structurels et technologiques.