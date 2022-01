L'avis tranché de Cyril Hanouna sur la cause de la mort des Frères Bogdanoff

07/01/2022

Lundi 3 janvier 2022, Igor Bogdanoff est mort six jours après son frère, Grichka. Alors que les célèbres jumeaux n'étaient pas vaccinés, c'est sur le plateau de Touche pas à mon poste que Laurent Alexandre, médecin et essayiste, a évoqué leur disparition.



Après que Cyril Hanouna ait évoqué les effets secondaires du vaccin contre le Covid-19 et révélé que l'un de ses amis a une paralysie faciale du côté droit depuis qu'il s'est fait vacciné, Laurent Alexandre a confié : "Il y a quelques effets secondaires rares. Personnellement, je préfère qu'il y ait un Français sur 10 millions qui fasse une paralysie faciale temporaire, plutôt qu'il y ait plein de Français qui meurent, comme sont morts les frères Bogdanoff ! Parce que c'est quand même très triste de voir que des gens refusent le vaccin et meurent dans les mêmes conditions que les frères Bogdanoff."



Agacé par cette remarque, Cyril Hanouna a expliqué : "Je vais te dire un truc sur les frères Bogdanoff. Ils ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas fait le vaccin. Là c'est une énorme... Tout le monde dit n'importe quoi là-dessus !" Alors que le médecin a assuré que s'ils avaient été vaccinés, ils ne seraient pas morts, l'animateur a rétorqué : "Pas du tout, ils ne sont pas morts pour ça. Ils sont morts parce qu'ils ne se sont pas fait soigner ! Et qu'ils ont attendu, attendu, attendu”.