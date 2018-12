L’aviation civile prend de l'altitude

01/01/2019

Le secteur national de l'aviation civile continue de consolider ses différents acquis en tant que pilier fondamental du développement économique et social au Maroc. Entre sophistication des infrastructures aériennes et aéroportuaires et amélioration de la protection des passagers, ce secteur dynamique ne cesse d’évoluer.

Au-delà de l’essor que connaît le trafic aérien, le secteur aéronautique affiche un taux de croissance de 20% par an sur les 5 dernières années, d’après le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales (Gimas).

Par ailleurs, le Maroc a franchi d'importants pas en termes de renforcement de la réglementation et de la gouvernance du secteur de l'aviation civile, à travers la promulgation, en juin 2016, d'un Code de l'aviation civile. Il s'agit de la loi n°40-13, qui vise à accompagner les transformations et les mutations que le secteur de l’aviation civile a connues.

Soulignons que les avancées réalisées par le secteur national de l'aviation civile s’inscrivent parfaitement dans la lignée de la stratégie actuelle du Royaume de développement économique, industriel et logistique.