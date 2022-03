L'avenir de la culture du cannabis sous les projecteurs à Tanger

15/03/2022

L' avenir de la culture du cannabis et sa relation avec le développement territorial a été sous les projecteurs, samedi à Tanger, lors d'un colloque international organisé par la revue Tidighin des recherches amazighes et développement. Les intervenants à cette rencontre, organisée en collaboration avec le transnational institute (TNI), sous le thème "Quel avenir durable pour les producteurs du cannabis au Maroc après la promulgation de la loi 13-21 relative aux usages licites du cannabis?", ont souligné que le Maroc, à travers la promulgation d'une loi régissant les usages licites du cannabis, parie sur l'avenir et donne l'opportunité aux régions concernées et à leurs habitants de s'engager dans un processus de développement global. Ils ont ajouté que la légalisation de la culture du cannabis rend le traitement de ce genre de pratiques agricoles transparent et au service de la population locale, et offre les conditions appropriées pour l'adhésion des zones concernées au processus de développement global que connait le Royaume du Maroc, qui prend en considération les aspirations de la population concernée, les besoins de développement industriel et l'exploitation optimale des meilleures expériences agricoles et des ressources en eau, en plus du changement des stéréotypes attachés aux zones concernées. Les participants à cet événement, qui a réuni des chercheurs marocains et étrangers venus des Pays-Bas et de France, ont souligné que les centres et instituts de recherche, et les universités sont appelés à s'engager à conserver les graines de cannabis, à valoriser cette plante et à promouvoir son usage thérapeutique et industriel, notant l'importance d'accompagner les agriculteurs concernés sur les plans scientifique, juridique et économique et de créer des coopératives. Ils ont estimé que la légalisation de la culture du cannabis peut attirer d'importants investissements nationaux et étrangers et des entreprises spécialisées dans les usages licites du cannabis à des fins thérapeutiques et industrielles, et contribuer à améliorer les revenus des petits agriculteurs et lutter contre le commerce illégal de cette plante, relevant que la promulgation d'une loi sur les usages licites du cannabis révèle que le Maroc est en homogénéité avec ses convictions législatives, ses perceptions économiques et sa vision en matière de traitement des questions sociales. Il est à noter que Tidighin est une revue semestrielle spécialisée en recherches amazighes et développement, qui a consacré neuf numéros à la région de "Senhaja Sraîr", connue pour la culture du cannabis dans la province d'Al Hoceima, dont trois sur la culture du kif.