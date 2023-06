L’autre talent d’Amel Bent

04/06/2023

Zazie a accordé un entretien au magazine Télé 7 jours. La chanteuse a fait de rares confidences sur ses partenaires coachs dans The Voice, notamment sur Amel Bent qu’elle retrouve régulièrement sur la scène des Enfoirés. Une troupe au sein de laquelle son amie a un rôle un peu particulier.



Mais celle que Zazie a sans doute été la plus ravie de retrouver, c’est bien Amel Bent. Car les deux artistes se connaissent depuis des années grâce à la troupe des Enfoirés. L’aînée n’a pas raté une seule édition depuis sa première montée sur scène en 1997 (soit 27 apparitions !), tandis que la chanteuse révélée par La Nouvelle Star a fait son entrée dans la troupe en 2006, pour ne plus jamais la quitter.



Mais ce que le grand public ne sait pas, c’est que la maman de Sofia, Hana et Zayn tient un rôle particulier au sein de la grande famille des Enfoirés, comme l’a révélé Zazie au cours de son entretien : “Je connais bien Amel Bent, qui est notre DJ d’after show aux Restos du cœur. Elle mixe très bien !” a expliqué la chanteuse. Un talent caché pour l’artiste de 37 ans, qui a davantage fait parler d’elle pour ses performances vocales que derrière les platines. De quoi lui donner des idées pour un prochain projet musical ?