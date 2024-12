L’autonomisation économique des femmes au centre d'une rencontre à Errachidia

06/12/2024

L’autonomisation économique des femmes dans la région de Drâa-Tafilalet est le thème d’une rencontre organisée, jeudi à Errachidia en présence de plusieurs associations féminines et des acteurs institutionnels de la région.



Organisée par la Fédération pour la promotion du statut économique de la femme au Maroc (RESOFEM) en partenariat avec l’Association pour la promotion de l’éducation et de la formation à l’étranger (APEFE) Wallonie-Bruxelles, cette rencontre a été l'occasion de mettre en exergue les efforts considérables déployés par le Royaume ayant abouti à des progrès notables en matière d’autonomisation socio-économique de la femme marocaine.



Intervenant à cette occasion, le co-président de RESOFEM, Abdellatif Komat a mis en avant les contributions de la femme marocaine en tant qu'acteur actif dans l'économie nationale et pilier central dans la dynamique de développement que connait le Royaume, rapporte la MAP.



Il a, par ailleurs, appelé à davantage d'efforts de toutes les parties prenantes afin de surmonter les défs qui entravent une meilleure intégration de la femme dans le tissu socio-économique tout en soulignant la nécessité de l'accompagnement des femmes afin que la jant féminine apporte son plein concours dans tous les domaines de la vie.



M. Komat a également mis l'accent sur les efforts consentis par RESOFEM en matière de formation, de qualification et d'encadrement des associations de femmes tout en prenant en considération les spécificités des différentes régions du Royaume et ce en coopération avec des acteurs institutionnels.



Pour sa part, Othmane El Hajam, représentant de l'association APEFE Wallonie-Bruxelles, a indiqué que le programme belgo-marocain de soutien à l’entreprenariat féminin au Maroc “Min Ajliki” a permis le renforcement des capacités des femmes au niveau de plusieurs régions du Royaume, faisant savoir que le programme, lancé il y a 10 ans au niveau de la région de Drâa-Tafilalet, a considérablement contribué au changement des stéréotypes de genre et à une participation accrue des femmes dans le marché du travail et ce grâce notamment à des sessions de formation axées sur le management et le marketing, la promotion de l'esprit entrepreneurial et la prise d'initiative.



De son côté, Sabah Chraibi, présidente fondatrice de RESOFEM, a relevé que cette rencontre régionale a permis de connaitre de près les préoccupations des femmes de la région ainsi que les contraintes qui continuent de freiner une meilleure intégration des femmes dans le monde d'emploi aussi bien en milieu rural qu'urbain.



Mme Chraibi a, par ailleurs, souligné l'importance de la recherche scientifique et du recours aux études universitaires dans l'élaboration de projets de développement au profit des femmes afin d'assurer tous les ingrédients de la réussite.



Quant à Sanae Kandoussi, présidente de l'association Assafae pour le développement durable, elle a considéré que la femme marocaine en général et celle du sud-est du Royaume en particulier fait montre d'un sens élevé de responsabilité et de dévouement dans le domaine de l'action coopérative, mais aussi dans celui de l'entrepreneuriat.



Elle a, par ailleurs, noté que la coopération avec RESOFEM permet aux femmes de la région de renforcer leurs capacités et compétences dans différents secteurs, mais également de faire rayonner les produits des coopératives féminines et de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel de la région.