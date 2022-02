L’autonomisation économique de la femme et sa réinsertion dans le domaine de l’entreprise

«Il a été décidé,selon un rapport émis parle conseil régional de Dakhla-Oued Eddahab, de créer une plateforme pour la réception des candidatures au programme d'autonomisation économique des femmes au niveau de la région». Ledit rapport note que l’objectif de cette entreprise est d’«ouvrir les voies à la femme dans la région, lui permettant de présenter sa candidature, dossiers en main, en vue de bénéficier de ce programme dont les axes sont: La formation, l’accompagnement dans la création de l’entreprise, et le soutien financier à la mise en œuvre de projets individuels et collectifs. Cette décision, ajoute la même source, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'autonomisation économique des femmes de la région, qui a fait l'objet d'une convention de partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l'Intégration sociale et de la Famille, l'Ecole nationale de commerce et de gestion à Dakhla, et l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de l'emploi, dans le but de créer des opportunités d'emplois pour les femmes et les réinsérer en conséquence dans le domaine de l’entreprise. Il a ajouté: «Les femmes désirant bénéficier de ce programme doivent déposer leur candidature via la plateforme électronique: www.paefdoed.ma, ou télécharger le formulaire depuis ladite plateforme, en le remplissant manuellement et en le déposant dans les bureaux de l’annexe sise rue Al-Walaa à Dakhla, avec tous les documents requis». A souligner que «l'ouverture des inscriptions et des candidatures pour bénéficier de ce programme en faveur des femmes de la région, a lieu durant la période allant du 03 au 28 février 2022." "Le programme d'autonomisation économique des femmes dans la région de Dakhla-Oued Eddahab a été lancé le 12 septembre 2020, comme mécanisme offrant à 500 bénéficiaires une opportunité d'améliorer leur autonomisation et leur intégration économique", indique la même source.