L'automobile, un nouveau record de ventes en perspective

01/01/2019

Après une entame timide, le marché marocain de l’automobile a réussi, au fil des mois, à redresser la barre, laissant entrevoir une autre belle prouesse en 2018 avec un nouveau record de ventes en perspective, pour la quatrième année consécutive.

L’automobile donne désormais de forts signaux d'une grande performance courant cet exercice, à la faveur des efforts colossaux déployés par les concessionnaires pour commercialiser leurs véhicules, notamment en matière de marketing, design et innovation.

En dépit de certains mois de doute où les immatriculations étaient à la baisse, les différentes marques n’ont pas lâché prise et ont attendu l’événement phare de l’année, à savoir le 11è Salon Auto-Expo (10-22 avril), pour booster leurs ventes.

Ainsi, les chiffres de l’Association des importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM) font ressortir que le segment des voitures particulières (VP) a atteint 141.985 unités vendues à fin novembre 2018, soit une évolution de 3,41% par rapport à la même période un an auparavant, tandis que le segment des véhicules utilitaires légers (VUL) a affiché une hausse de 5,46% à 12.826 unités.