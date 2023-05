L'astronaute émirati Sultan Al Neyadi émerveillé par le Maroc vu de l’espace

14/05/2023

L’astronaute émirati Sultan Al Neyadi, en mission pour 6 mois dans l’espace, a récemment partagé sur Twitter son émerveillement du Maroc après avoir observé le Royaume depuis la Station spatiale internationale (ISS).



"Vous ne pouvez pas traverser le Maroc sans être en admiration devant sa beauté", a-t-il indiqué, rappelant que le Royaume abrite la plus ancienne université du monde, Al Qarawiyyin, ainsi que "des paysages, une architecture et une histoire époustouflants".

Le tweet a été accompagné d’une photo prise depuis l’espace de Rabat et de son fleuve Bouregreg.



L’astronaute Al Neyadi, est le seul arabe à avoir effectué une mission de maintenance en dehors de l'ISS. C'est ce qu'on appelle une activité extra véhiculaire ou EVA, acronyme de ExtraVehicular Activity.



Formé par la NASA pour effectuer des missions EVA, Sultan Al Neyadi a obtenu en 2016 un doctorat en technologie de prévention des fuites de données de l'université Griffith, avant d’être sélectionné comme astronaute par le Centre spatial Mohammed Bin Rashid en 2018.