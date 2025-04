L'assurance, la prévoyance sociale et l'inclusion financière en débat à Dakhla

21/04/2025

L’assurance, la prévoyance sociale et l’inclusion financière au Maroc ont été au centre d'une journée d'étude organisée, vendredi à l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla.



Cette rencontre, organisée dans le cadre de la 13ᵉ édition de la semaine internationale de l'éducation financière "Global Money Week", vise à mettre l'accent sur les mécanismes destinés à renforcer les connaissances et les compétences financières au sein de la société, en particulier chez les jeunes, afin de sensibiliser à l'importance d'une gestion financière saine et éclairée.



Dans une allocution de circonstance, la présidente de l’Observatoire du Sahara pour le développement économique et social dans la région de Dakhla-Oued Eddahab, Kjamoula Bousif, a souligné que l’assurance et la prévoyance sociale constituent aujourd’hui la pierre angulaire d’un système intégré de protection sociale.



Elle a également noté que le Royaume a connu, au cours des dernières années, une dynamique réformatrice sans précédent dans ce domaine, marquée par la généralisation de l’assurance maladie obligatoire au profit de toutes les catégories sociales, rapporte la MAP.



Il s'agit aussi du lancement de programmes visant l’élargissement de la base des bénéficiaires des régimes de retraite et des allocations familiales, ainsi que le renforcement du soutien aux catégories vulnérables, à travers des mécanismes de ciblage précis et adaptés aux réalités territoriales et démographiques, a-t-elle poursuivi.



Pour sa part, le professeur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat, Abdenbi El Marzouki, a indiqué que le chantier de la généralisation de la protection sociale au Maroc constitue, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, une priorité nationale, notant qu'il a aussi pour objectif de promouvoir la justice sociale et territoriale.



A cette occasion, les participants ont débattu des différentes formules d’assurance et de prévoyance sociale, ainsi que de l’inclusion financière à travers ses programmes dédiés à l’éducation financière et à l’accompagnement des citoyens pour accéder aux services financiers.



Cette rencontre a été organisée par l’Observatoire du Sahara pour le développement économique et social, l’ENCG de Dakhla et le Conseil régional, en partenariat avec la Fondation marocaine pour l’éducation financière relevant de Bank Al-Maghrib, l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS), et la Fondation Ibn Rochd pour les études, la recherche et la traduction, ainsi que la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Rabat.