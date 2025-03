L’artiste-peintre Imane Idrissi expose ses dernières œuvres à Lisbonne

06/03/2025

L'exposition "SHE is the one" de l'artiste-peintre marocaine Imane Kamal Idrissi a été inaugurée, samedi, à la prestigieuse galerie "The One" au palais Anunciada Avenida da Liberdade à Lisbonne.



L'artiste met à l’honneur la femme à travers des œuvres d'art qui explorent le jeu des perspectives, des transparences et des superpositions. Elle présente un parcours personnel et artistique reflétant ses diverses expériences et influences artistiques marquées par ses voyages et ses influences culturelles.



L’exposition rassemble une véritable variation de techniques et de supports: peinture sur plexiglas en plusieurs couches, couches de perles multicolores, couches superposées de bois et des tableaux sur toile.



"Les œuvres, qui varient en termes de thèmes, de techniques et de matériaux utilisés, comprennent des peintures utilisant une technique nouvelle et innovante, qui combine textures et narration visuelle, et des portraits de femmes amazighes sur couches de plexiglas, créant un effet tridimensionnel et un mouvement dynamique", a indiqué Imane Kamal El Idrissi, dans une déclaration à la MAP.



L'exposition, qui se poursuit jusqu'au 30 mars, propose également une œuvre interactive dévoilant progressivement les quatre portraits d’Amália, en hommage à la chanteuse iconique du fado, où l’image se transforme selon l’angle de vue.



Chaque pièce est une invitation à plonger dans une vision où identité et perception se réinventent, offrant au spectateur une lecture multidimensionnelle et évolutive.



L'artiste marocaine décrit son travail comme "un reflet intime de son chemin de vie", une évolution qui suit ses expériences et les cultures qui l’ont façonnée. Du Mozambique, où elle a été inspirée par les couleurs vives et la chaleur de l'Afrique australe, au Portugal, où elle a découvert le monde du fado et l'esprit onirique de Lisbonne.



Son lien avec ses racines amazighes et son immersion dans la culture capverdienne ont ajouté une nouvelle dimension à son œuvre, mêlant les influences africaines et atlantiques.

Parallèlement à l'exposition, l'artiste propose des ateliers pour enseigner ses techniques uniques de superposition, de perspective et d'interaction visuelle, permettant aux participants d'explorer de nouvelles dimensions dans l'art et d'expérimenter la façon dont chaque œuvre d'art change en fonction de l'angle de vue du spectateur.



"SHE is the one" est un voyage artistique immersif à travers les cultures et les identités, où les influences africaines et européennes se rencontrent dans des peintures interactives, offrant au spectateur une expérience visuelle et intellectuelle unique. L'artiste marocaine présente un témoignage de la façon dont les expressions artistiques sont façonnées par l'environnement, l'histoire et l'identité.