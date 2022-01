L’artiste-peintre Hamid Douieb expose ses récentes œuvres à Marrakech

16/01/2022

L’artiste-peintre marocain Hamid Douieb expose jusqu'au 07 février prochain à Marrakech, ses œuvres récentes, sous le thème "Evanescence".



Visible aux cimaises de la Galerie Noir sur Blanc, cette exposition inédite et riche en couleurs, donne à voir et à apprécier une série de toiles réalisées par M. Douieb dans son atelier bruxellois (Belgique).



Né à Casablanca en 1948, cet artiste majeur de la scène artistique marocaine et internationale se refuse d’expliquer sa démarche artistique et d’avancer un quelconque concept à son travail.



Doté d’une capacité remarquable à peindre les détails les plus complexes du corps humain, grâce au style singulier qui est le sien, cet artiste attise la curiosité du contemplateur, à travers une parfaite reproduction, sur ses œuvres, de divers sujets, tels que la violence à l’égard des femmes ainsi que la vieillesse.



A la suite du confinement, un grand nombre de ses tableaux (sombres et déstructurés) sont sortis de son atelier bruxellois dans l'optique de rejoindre les murs de plusieurs galeries marocaines.



Hamid Douieb, qui découvre une attirance pour la peinture et le dessin, émigre en 1968 en Belgique pour suivre des études d’ingénieur à Tournai et ce, parallèlement à des cours du soir à l’Académie de Sculpture.



Il a subi plusieurs influences, notamment des peintres primitifs flamands, des surréalistes et autres hyperréalistes, qui viendront enrichir sa sensibilité ainsi que son héritage oriental.



Hamid Douieb a exposé ses œuvres à l’Université Libre de Bruxelles en 1978 et au Ranelagh (Paris) avec le célèbre groupe artistique "Figuration critique", avant de décider dès 2005, de retourner au Maroc. Son but est de rester accessible au plus grand nombre. En effet, loin de la conceptualisation et des discours intellectuels, cet artiste-peintre opte pour la démocratisation de l’art.

Bouillon de culture

Stylisme



Le styliste italien Nino Cerruti est décédé à l'âge de 91 ans dans le Piémont au nord-ouest de l'Italie, ont annoncé samedi des médias locaux. Il est mort dans un hôpital de Vercelli, dans le Piémont où il se trouvait pour une opération à la hanche, selon le Corriere della Sera.

"C'est un géant parmi les entrepreneurs italiens qui s'en va", a souligné le vice-ministre du Développement économique Gilberto Pichetto. Né le 25 septembre 1930 à Biella, il s'était vu contraint d'abandonner ses études de philosophie à l'âge de 20 ans, après le décès de son père Silvio, pour reprendre l'usine textile familiale.

Sa ligne de vêtements de sports obtient un franc succès dans les années 1980 et il a sponsorisé des sportifs de très haut niveau à l'époque, comme le joueur de tennis américain Jimmy Connors ou le skieur suédois Ingemar Stenmark.

Mais les sportifs ne sont pas les seuls à porter ses habits: les célèbres acteurs français Jean-Paul Belmondo et italien Marcello Mastroianni porteront aussi ses costumes. Parmi ses multiples activités, Nino Cerruti, nommé Chevalier du travail en 2000, a été également le designer officiel de l'équipe de Ferrari en Formule 1 en 1994.

Il avait vendu en 2001 à des investisseurs italiens sa marque "Cerruti 1881", cédée ensuite à un fonds d'investissements américain puis au groupe chinois Trinity.



Céline Dion



La star canadienne Céline Dion a annoncé samedi l'annulation de la partie nord-américaine de sa tournée Courage, en raison de problèmes de santé persistants.

La chanteuse, dont des spectacles avaient dû être reportés en raison du coronavirus, avait déjà annulé des représentations prévues à Las Vegas entre novembre 2021 et février 2022. Elle devait reprendre sa tournée le 9 mars à Denver et se produire dans une quinzaine de villes américaines et canadiennes jusqu'au 22 avril.

Ces spectacles sont désormais annulés eux aussi d'autant que la chanteuse canadienne souffre de "spasmes musculaires graves et persistants" l'empêchant de se produire sur scène, selon un communiqué de son équipe.

"J'espérais vraiment être prête à remonter sur scène maintenant, mais je constate que je dois être plus patiente", a regretté la vedette sur son compte Twitter.

Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de la tournée avant le début de la pandémie en mars 2020.

Les spectacles de la partie européenne de la tournée Courage demeurent prévus. Ils doivent commencer le 25 mai à Birmingham, au Royaume-Uni.