L'artiste peintre Afif Bennani expose ses oeuvres à Montréal

22/03/2019

L'artiste peintre et écrivain marocain Afif Bennani exposera ses œuvres au Centre culturel marocain Dar Al Maghrib à Montréal sous le thème "Maroc et Canada, deux pays de paix et de fraternité". Le vernissage de cette exposition, organisée en collaboration avec l’Ordre Lafayette et avec le soutien de l'ambassade du Maroc à Ottawa, se déroulera le 26 mars dans la salle d’exposition du centre en présence d'une pléiade de personnalités du monde de l'art, de la culture et de la diplomatie. L'événement s’inscrit dans le cadre du programme annuel de 2019 intitulé "Les arts, vecteur du vivre-ensemble en harmonie" de Dar Al Maghrib à Montréal.

Il s'agit de la première exposition au Canada de M. Bennani, récipiendaire du Wissam alaouite du mérite national, membre de l’Académie française des arts, sciences et lettres et vice-président de l’Ordre Lafayette-Maroc, indique-t-on auprès des organisateurs.

Cette exposition, qui se déroule jusqu'au 14 avril, donne à voir une vingtaine de tableaux invitant le public à s’imprégner de la profondeur des toiles de l’artiste ainsi que du mariage des couleurs et à percer le mystère de la peinture au couteau, spécialité première d’Afif Bennani.

Fondateur du mouvement du Silencisme, un courant artistique articulé autour du silence, l'artiste peintre aura l’occasion d’évoquer l’ensemble de son œuvre auprès du public durant son séjour au Canada. En outre, Afif Bennani présentera et signera le 28 mars son dernier livre qui vient de sortir au Maroc, intitulé "En égrenant le chapelet de ma vie", un ouvrage qui dévoile, entre autres, le brillant parcours artistique, intellectuel et professionnel de l’auteur depuis sa naissance jusqu'à nos jours.