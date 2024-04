L’artiste Mounir Benrkia expose ses œuvres à Tanger

03/04/2024

Le vernissage de l'exposition "Infinité" de l'artiste Mounir Benrkia aura lieu, ce 4 avril à la galerie d'art contemporain Mohamed Drissi à Tanger, en présence de l'artiste.



Lors de cette exposition individuelle, qui se poursuivra jusqu'au 26 avril, l'artiste Benrkia propose une série de tableaux de différentes dimensions, des sculptures, des installations et l'art vidéo où le mariage des formes et des couleurs transmettent des émotions et des conditions de vie d'un être humain déchiré entre le spleen et l’idéal, passant par l’ésotérisme, l'incertitude et la persuasion; la dualité et la réflexion ou la solitude, lit-on dans le catalogue de l'exposition. Cette exposition émane davantage de l'introspection sensorielle et le désir de créer un monde visuellement et esthétiquement beau à apercevoir avant de le regarder.



"C’est le regard que porte l’artiste sur l’humanité, l’origine de la création et les mondes multiples et invisibles qui nous entourent et nous englobent. Des univers devant lesquels chacun de nous s’y identifie selon sa perception et sa conception refoulée", relève la même source, soulignant que cette exposition est un ensemble de questions d'un esprit qui cherche à s'identifier dans un monde vertigineux et tente de se libérer du concret pour pouvoir accéder à un univers de liberté et de spiritualité à travers un retour aux sources.



"Personnellement, je considère que toutes les matières naturelles et les formes de création artistiques et esthétiques contribuent au processus gestuel pour faire apparaître des traces et des formes issues d’intuitions et de visions personnelles", écrit l'artiste, faisant part de sa préoccupation ultime de rester authentique à son processus créatif et sa conception du monde qui est au coeur de son expression et son sujet de prédilection.



"J’explore, je favorise l'improvisation qui me permet de découvrir de nouvelles façons de communiquer mes sentiments par l'art et de mettre en valeur l’importance de l’expression de l’être qui est mon catalyseur et mon fil conducteur vers un monde espéré", note-t-il.