L'artisan marocain, un diplomate engagé pour la promotion du patrimoine national

02/05/2019

L’artisan marocain dans les manifestations culturelles internationales assure le rôle d'un diplomate engagé pour la promotion du patrimoine national et l’identité plurielle du Royaume, a affirmé, à Jakarta, le responsable de la direction marketing stratégique de la Maison de l’artisan, Iliasse El Badaoui. C’est dans cet esprit que la Maison de l’artisan, en collaboration avec le ministère du Tourisme, veille à enrichir et à diversifier ses programmes de tournées et d’expositions de l’artisanat marocain à l’international, a souligné M. El Badaoui dans une déclaration à la MAP, en marge de la participation marocaine à la 21ème édition du Salon international de l’artisanat "Inacraft 2019", tenu du 24 au 28 avril dans la capitale indonésienne Jakarta.

"Dans le cadre de son plan d’action visant à promouvoir l’artisanat marocain en dehors des marchés traditionnels, la Maison de l’artisan a parcouru, à travers des expositions et des tournées, des dizaines de pays au niveau des cinq continents, a fait savoir M. El Badaoui, précisant que cette action cible aussi les marchés émergents avec une forte consommation, comme l’Inde ou l’Indonésie. Et de relever le vif succès de l’artisanat marocain dans différents pays visités, compte tenu de la haute qualité et de la singularité des articles des artisans marocains.

Au Salon Inacraft 2019 de Jakarta, les produits de l’artisanat marocain ont été très appréciés par les Indonésiens avec une forte affluence au pavillon marocain depuis l’ouverture de la manifestation, a-t-il dit, assurant que de nombreux visiteurs du plus grand Salon d’artisanat de l’Asie du Sud-Est ont exprimé leur admiration du savoir-faire du maître artisan marocain. "Le marché asiatique qui compte la plus grande demande de consommation au monde, offre de belles opportunités aux exportations de l’artisanat marocain qui, au-delà de l’intérêt commercial, contribuent aussi à promouvoir l'image et le patrimoine ancestral du Royaume.

La Maison de l’artisan a saisi l’occasion de ce grand salon pour faire la promotion de l’artisanat marocain auprès des visiteurs à travers des projections vidéo montrant les différents métiers de ce secteur et la richesse du patrimoine marocain. M. El Badaoui a également tenu à exprimer son admiration de l’artisanat indonésien et le savoir-faire de ses maîtres artisans qui puisent de façon ingénieuse dans la culture et l'art asiatiques.

La participation du Royaume à Inacraft 2019 en tant que premier pays étranger invité d’honneur, a été l’occasion de renforcer davantage les relations entre les deux pays, notamment dans le secteur de l’artisanat, de promouvoir les produits et articles marocains sur de nouveaux marchés, en plus de faire découvrir au public indonésien la créativité des maîtres artisans marocains.