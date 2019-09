L'art gnaoui, vecteur du dialogue interconfessionnel et du vivre-ensemble

Une soirée éclectique organisée samedi à l'espace Dar Souiri

24/09/2019 A.A

Une soirée éclectique dédiée à mettre en valeur l'art gnaoui en tant que vecteur du dialogue interconfessionnel et du vivre-ensemble, a été organisée samedi à l'espace Dar Souiri à Essaouira. Initié par l'Association "Origines Gnaoua Essaouira'' en partenariat avec l'Association Essaouira-Mogador, cet événement riche en couleurs a permis au public présent de renouer avec la culture gnaouie en tant qu'espace de rencontre et d'interférence entre différentes dimensions soufie, musulmane, judaïque, africaine et autres.

Cette soirée coïncidait avec l'organisation dans la cité des Alizés de la Hiloula du Saint Rabbi Haïm Pinto, un événement annuel qui connaît la présence de plusieurs centaines de membres de la communauté marocaine de confession juive d'ici et d'ailleurs. Dans une ambiance conviviale et bon enfant, l'assistance, parmi les Souiris et les hôtes de cette cité paisible, a été conviée à un voyage au coeur de l'art gnaoui, en tant que culture, philosophie et mode de vie, avec un intérêt tout particulier accordé aux rituels des soirées gnaouies. C'est ainsi que les grands mâalems gnaouis Hamid Dekkaki (Fès), Essadik El Aarch et Saïd Bourhim (Essaouira) ont fait apparition sur scène dans un premier temps aux rythmes des grands tambours et des "Krakabes'', accompagnés d'une jeune équipe de gnaouis, le temps de donner un avant-goût au public présent.

Par la suite, les grands mâalems ont effectué un tour de rôle sur "le Guembri'' en puisant chacun dans un répertoire si riche et si diversifié de la musique gnaouie, en mettant en relief outre les dimensions musulmane, soufie, et africaine, celle judaïque à travers les évocations des ''esprits Sabatiens". En faisant ainsi, les mâalems gnaouis ont bien voulu démontrer cet aspect judaïque de la culture gnaouie, le faire revivre et veiller à le préserver contre la désuétude et l'oubli.

Approché par la MAP, Anas Azza, président de l'Association ''Origines Gnaoua Essaouira'', a dit toute sa joie de la tenue de cette soirée le temps de mettre en lumière la dimension judaïque aux côtés de celles soufie, musulmane, africaine ou autres de l'art gnaoui, insistant sur la nécessité de veiller à promouvoir et à valoriser cet art en tant qu'un tout indivisible. Et d'ajouter que Gnaoua, en tant que culture, art, musique, philosophie et mode de vie a toujours incarné les valeurs de paix, de tolérance, de vivre-ensemble, de coexistence et de dialogue interculturel et interconfessionnel, réitérant l'engagement de son association à oeuvrer pour préserver cet art et le valoriser car il fait partie intégrante de notre identité.

Auparavant, l'Espace de Dar Souiri a abrité les travaux d'un forum-débat sous le thème "Rôle du patrimoine gnaoui dans la manifestation de la convivialité, l'harmonie et le dialogue interculturel et interconfessionnel''. Lors de ce forum rehaussé par la présence d'un parterre d'intellectuels, d'acteurs associatifs et de grands mâalems gnaouis, l'accent a été mis sur l'impératif de la promotion et de la valorisation de l'art gnaoui en tant que vecteur de coexistence et de vivre-ensemble, tout en s'intéressant à ses différentes dimensions soufie, musulmane, judaïque, africaine et autres.