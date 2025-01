L'arrivée de réfugiés aux Etats-Unis suspendue

24/01/2025

Des milliers de réfugiés en attente de venir aux Etats-Unis voient leurs espoirs douchés après les mesures draconiennes contre l'immigration prises par Donald Trump dès son arrivée au pouvoir.



Le président américain a suspendu par décret lundi pour 90 jours toute arrivée aux Etats-Unis de réfugiés, une mesure qui devait entrer en vigueur à compter du 27 janvier. Mais selon un document du département d'Etat consulté mercredi par l'AFP, "tous les voyages de réfugiés vers les Etats-Unis prévus précédemment sont annulés". "Aucune réservation de voyage ne sera faite, le traitement des dossiers et toute activité avant le départ sont suspendus", est-il écrit dans la note datée de mardi. Il est également demandé à l'Organisation internationale des migrations (OIM) de l'ONU de ne pas déplacer les réfugiés vers des centres de transit.



Cela concerne des milliers de personnes à travers le monde dont certaines avaient déjà leurs billets d'avion en poche et qui ont enduré un long processus d'admission. Les réfugiés déjà installés aux Etats-Unis continueront toutefois à bénéficier des services prévus, et la mesure ne concerne pas un programme spécial de visas notamment pour les Afghans qui ont travaillé pour les Etats-Unis avant la chute du gouvernement afghan en 2021.



La sénatrice démocrate Jeanne Shaheen, qui est membre de la commission des Affaires étrangères du Sénat, s'est alarmée des mesures prises par M. Trump, soulignant que l'accueil des réfugiés était "une valeur américaine fondamentale". "Le programme américain d'admission des réfugiés bénéficie depuis longtemps d'un soutien bipartisan et constitue un outil permettant de sauver la vie des réfugiés les plus vulnérables, tout en renforçant la sécurité des Américains en promouvant la stabilité dans le monde", a-t-elle affirmé dans un communiqué. Elle s'est inquiétée du fait que des Afghans étaient également laissés dans l'incertitude avec des vols annulés.



Le président Trump, fidèle à ses promesses de campagne, a pris dès le premier jour de son mandat une rafale de décrets allant de la proclamation de l'état d'urgence à la frontière mexicaine à la remise en cause du droit du sol et annoncé un vaste programme d'expulsion de clandestins, afin de lutter contre ce qu'il a qualifié d'"invasion" de migrants.



"Au cours des quatre dernières années, les Etats-Unis ont été inondés de flux migratoires records, notamment dans le cadre du programme américain d'admission des réfugiés (USRAP)", écrit le président Trump dans son décret, soulignant que les Etats-Unis "n'ont pas la capacité d'absorber un grand nombre de migrants, et en particulier de réfugiés".



Dans le même décret, le président républicain a révoqué une mesure prise par son prédécesseur démocrate Joe Biden concernant l'admission de réfugiés dits "climatiques" liés aux catastrophes naturelles.



Le nouveau chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a assuré mercredi que "le département d'Etat n'entreprendra plus d'activités qui facilitent ou encouragent les migrations de masse". La précédente administration de Joe Biden avait fait de l'accueil des réfugiés une priorité.



Au cours de l'année fiscale 2024, quelque 100.000 réfugiés se sont réinstallés aux Etats-Unis, soit le nombre le plus élevé depuis trois décennies, selon des chiffres officiels. Ces réfugiés viennent de nombre de pays en conflit dont la République démocratique du Congo, la Birmanie ou encore le Soudan.



Le Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) estime à quelque 37,9 millions de réfugiés dans le monde, sur 122,6 millions de personnes déplacées. "Les réfugiés sont soumis aux contrôles les plus rigoureux au monde, et il est déchirant de voir leurs rêves de sécurité anéantis quelques jours ou, dans certains cas, quelques heures avant qu'ils ne commencent leur nouvelle vie ici", a déploré dans un communiqué Krish O'Mara Vignarajah, qui dirige l'ONG Global Refuge.