L'armée ukrainienne affirme avoir abattu 35 drones russes dans la nuit

12/03/2024

L'armée de l'air ukrainienne a affirmé dimanche qu'elle avait abattu 35 drones Shahed de fabrication iranienne, sur un total de 39 lancés par la Russie dans la nuit.



"Trente-cinq Shahed ont été abattus" au-dessus de 10 régions du centre et du sud de l'Ukraine, y compris dans la région de Kiev, a-t-elle précisé sur les réseaux sociaux.

Trois missiles S-300 russes ont frappé la ville de Myrnograd, dans l'est de l'Ukraine, faisant neuf blessés, dont un adolescent, selon le responsable ukrainien de la région de Donetsk, soumise à des combats permanents, Vadym Filachkine.



Neuf immeubles d'habitation ont été endommagés, a-t-il précisé. En Russie, une femme a été tuée dimanche dans un bombardement ukrainien visant un village russe situé à dix kilomètres de la frontière, a annoncé un gouverneur russe.



"Aujourd'hui, le village de Koulbaki a été bombardé depuis l'Ukraine", a indiqué le gouverneur de la région de Koursk, Roman Starovoyt. "Un incendie s'est déclaré dans un immeuble d'habitations. Une femme a été tuée et son mari gravement brûlé".

Le ministère russe de la Défense a aussi fait état de deux drones ukrainiens détruits au-dessus de la région de Belgorod.



Samedi la Russie avait affirmé avoir détruit 47 drones ukrainiens dans la nuit, principalement dans la région de Rostov-sur-le-Don, frontalière de l'Ukraine, attaque qui pourrait avoir visé entre autres une usine d'aviation.

L'Ukraine mène régulièrement des frappes en Russie, notamment dans les régions les plus proches de son territoire.