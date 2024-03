L'armée russe revendique la prise du village d'Orlivka: Nouvelle avancée dans l'Est de l'Ukraine

19/03/2024

La Russie a revendiqué mardi la prise du village d'Orlivka, nouvelle avancée dans l'Est de l'Ukraine, face à une armée ukrainienne en manque d'hommes et de munitions du fait de l'essoufflement de l'aide américaine.

Les forces russes "ont libéré la localité d'Orlivka", a revendiqué le ministère russe de la Défense, précisant avoir également "amélioré leurs positions" dans cette zone située au nord-ouest de la ville d’Avdiïvka, conquise par Moscou en février, une victoire au prix de lourdes destructions mais qui a mis en évidence les difficultés de Kiev.



Le 26 février, en abandonnant le village voisin de Lastotchkyné, les forces ukrainiennes avaient indiqué qu'elles allaient se retrancher derrière de nouvelles lignes de défense à Orlivka afin de contenir l'avancée russe.



L'armée russe, malgré des pertes importantes, avance lentement dans l'Est ukrainien, en particulier dans la zone d'Avdiïvka et celle, plus au nord, de Tchassiv Iar, une ville clé où l'armée ukrainienne s'est repliée après la chute en mai 2023 de la ville de Bakhmout, à une dizaine de kilomètres à l'est.

L'Ukraine dit avoir un besoin urgent d'armes et de munitions pour résister aux multiples assauts russes et assure que, si elle avait assez d'obus, elle pourrait contenir l'armée russe.



Mais la classe politique américaine se déchire depuis des mois quant au soutien à apporter à Kiev, les républicains de Donald Trump bloquant l'aide que le président démocrate Joe Biden cherche à faire approuver.

Parallèlement, l'Europe a pris du retard dans ses propres livraisons.

Le Kremlin est au contraire passé à une économie de guerre, en dédiant une grande part de son budget et de son industrie à la production militaire.



Kiev peine aussi à recruter de nouveaux soldats dans ce contexte militaire difficile, alors que Moscou assure que tous les mois des dizaines de milliers d'hommes signent des contrats d'engagement dans l'armée russe.