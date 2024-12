L'armée russe revendique la prise d'une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine

16/12/2024

L'armée russe a revendiqué lundi la conquête d'une nouvelle localité dans l'est de l'Ukraine, où les forces ukrainiennes reculent depuis des mois, face à un adversaire plus nombreux et plus armé.



"Du fait de l'action résolue des unités du groupement de forces +Sud+, le village d'Yelyzavtivka (...) a été libéré", a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué. La localité est située à une dizaine de kilomètres au sud de Kourakhové, ville industrielle que Moscou cherche à conquérir depuis des semaines.



La veille, il avait revendiqué la prise du village de Vessely Gaï, au sud de Kourakhové, et celui de Pouchkiné, au sud de Pokrovsk, cité minière du Donbass et noeud logistique d'importance pour l'armée ukrainienne.



Malgré de lourdes pertes, mais forts d'une supériorité numérique et en armes, les Russes ont accéléré leurs avancées en Ukraine, en particulier dans la région de Donetsk, où se trouvent Kourakhové et Pokrovsk.



Ils ont pris davantage de territoire ukrainien au mois de novembre dernier qu'au cours de tous les autres mois depuis mars 2022, selon une analyse de l'AFP fondée sur les données de l'Institut pour l'étude de la guerre basé aux Etats-Unis.



Le groupement de forces ukrainiennes de Khortytsia a signalé dimanche "d'épuisantes confrontations" en cours dans les environs et dans la ville de Kourakhové, ainsi que plus au nord dans la ville de Tchassiv Yar, perchée sur une colline et prise d'assaut.



"La situation est complexe et changeante. Nos troupes s'organisent actuellement pour améliorer la situation tactique", a commenté ce groupement militaire sur le réseau Telegram.



L'Ukraine réclame d'urgence plus de moyens de ses alliés occidentaux, au moment même où la pérennité du soutien américain n'est plus garantie, avec le retour au pouvoir de Donald Trump en janvier.

Autre soucis pour Kiev, l'arrivée sur le champ de bataille de milliers de soldats nord-coréens pour renforcer les Russes.



Les services de renseignement militaire ukrainien (GUR) ont affirmé lundi qu'au moins 30 de ces militaires ont été blessés ou tués samedi et dimanche dans la région russe de Koursk, partiellement occupée par les forces de Kiev depuis août.

Le Kremlin a refusé de s'exprimer sur le sujet, comme à son habitude s'agissant du déploiement de forces nord-coréennes que Moscou n'a jamais confirmé ni infirmé.



Selon le GUR ukrainien, ces Nord-Coréens étaient engagés dans des combats aux abords des villages de Plekhovo, Vorojba et Martynovka dans la région russe de Koursk, dont l'Ukraine contrôle depuis l'été quelques centaines de kilomètres carrés.



Kiev avait lancé cette offensive en territoire russe, pour tenter de forcer l'armée russe à se détourner de l'Est ukrainien, une tactique qui n'a pas fonctionné, l'armée russe continuant d'avancer.