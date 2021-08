L’arabe, sixième langue la plus parlée au monde

D’ après le classement des langues les plus parlées au monde, relayé par le site Visualcapitalist, l’arabe est la sixième langue la plus parlée au monde, en comptant pas moins de 274 millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle est devancée de peu dans ce classement par le français (280 millions), mais elle est loin derrière l’espagnol (534 millions), l’hindou (615 millions), le mandarin (1,117 million) et enfin l’anglais qui trône à la première place avec ses 1,132 milliard de locuteurs. De fait, l'anglais est actuellement ce qui se rapproche le plus d'une lingua franca, une langue commune qui relie des personnes d'horizons différents, contrairement à la langue arabe. Cette dernière sort d’ailleurs du top 10 quand il s’agit des 10 langues les plus parlées par les locuteurs natifs. Dans ce classement, le chinois mandarin et l'espagnol devancent l'anglais. A tel point que les auteurs du classement se demandent si l'anglais a des chances de rester la langue "dominante" dans les années à venir ou si le monde se tournera vers une nouvelle lingua franca. Pas sûr que ce soit l’arabe.