L’après-Congrès vu par Abdelhamid Jmahri, Lhassan Lachguar et Talaâ Saoud Atlassi

01/02/2022

“Nous avons maintenant un horizon de travail clair, avec des outils de travail clairs et des slogans clairs», a affirmé Abdelhamid Jmahri. Dans une déclaration à nos confrères d’Anouar Press, Abdelhamid Jmahri a souligné que l’USFP, après la tenue avec succès de son XIe Congrès national, doit avoir des instances au niveau des régions et des provinces, des instances fortes, efficaces et capables de prendre l'initiative. «Je pense que le Congrès national a placé la barre plus haut, et suggéré que nous devions préparer les échéances de 2026 dès maintenant avec la nécessité de définir l’ordre des priorités dans la direction de l'opposition afin d'être la première force politique dans l'avenir », a-t-il précisé. Et d’ajouter que ces ambitions demandent beaucoup d'efforts, d’abnégation, d’humilité, de fidélité et de cohésion... Pour sa part, Lhassan Lachguar a affirmé que le XIe Congrès de l’USFP a montré que «le corps ittihadi est sain» et que les Ittihadi(e)s sont «optimistes» quant à l’avenir de leur parti. «On sent que les Ittihadi(e)s, depuis l'époque du gouvernement d’alternance, sont prêts à relever les défis qui existent dans la société et le pays et à revenir en force avec confiance, espoir et un nouveau souffle vers l'avenir », a-t-il fait savoir. Et de poursuivre : « On sent que les Ittihadi(e)s se sont débarrassés de certains complexes, ils sont aujourd'hui engagés et veulent travailler » pour relever tous les défis. Lhassan Lachguar a rappelé les bons résultats obtenus par le Parti de la Rose lors des dernières échéances électorales, tout en précisant que l'élection des secrétariats régionaux et provinciaux est à même de donner un nouveau souffle et un vrai départ au Parti des Forces Populaires. «J'imagine que l’USFP après son Congrès national sera un parti renouvelé, un parti de continuité parce que celle-ci est une question importante au sein du parti, qui s'appuie sur son histoire de lutte, ses acquis et sa présence dans la mémoire politique nationale », a mis en exergue Talaa Saoud Al Atlassi, précisant que l’USFP œuvre pour défendre les intérêts du pays. «Après le Congrès, nous devons être plus efficaces au service du pays. Le parti doit être plus dynamique et ses militants doivent s’engager plus au service du pays». Il a également mis l’accent sur la nécessité de la continuité au niveau de la direction du Parti de la Rose. «Ce qu'il faut faire maintenant, c'est développer notre outil organisationnel, s'adapter et être plus efficace dans le processus de modernisation et de réforme que connaît le Maroc sous la conduite éclairée de S.M le Roi. C'est un élément très important », a-t-il conclu.