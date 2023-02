L’approche ministérielle des peines alternatives peine à faire l’unanimité

L’Observatoire marocain des prisons (OMP) a organisé, vendredi dernier à la Maison de l’avocat à Casablanca, une conférence sur les peines alternatives dans la politique pénale avec la participation de militants des droits humains, de représentants des institutions nationales et d’avocats.



Le président de l’OMP, Abdellatif Rafoua, a souligné dans son intervention que la question des peines alternatives à la détention constitue un axe principal dans l’action et les activités de l’Observatoire, notant que depuis sa création, il « a tenu à adopter une approche des droits de l'Homme fondée sur les pactes, conventions, règles et principes internationaux concernant les questions relatives aux droits de l'Homme et aux prisons ».



« L'Observatoire met l’accent sur l'importance et la légitimité d'adopter des alternatives aux peines privatives de liberté, en particulier dans des circonstances faisant l’objet d’efforts et d’aspirations à réformer la législation pénale, afin d'établir une justice qui mette, avec courage, toutes les peines privatives de liberté dans la place qui leur convient loin de toute logique de répression ».

Le bâtonnier Me Abderrahim Jamai a, quant à lui, tiré à boulets rouges contre le ministre de la Justice qui a préféré présenter ce projet de loi séparément des autres textes du Code pénal et du Code de la procédure pénale. «On va commettre une grave erreur si l'on présente ce projet de loi séparément des autres lois concernant la politique pénale», a martelé Me Abderrahim Jamai. Et de s'adresser au gouvernement, notamment au ministère de la Justice : «Vous allez commettre une erreur stratégique, voire historique en soumettant au débat une loi composée de quelques articles intimement liés à la politique pénale».