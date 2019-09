L’apprentissage à vie et la formation, leviers essentiels pour le développement

24/09/2019

L’apprentissage tout au long de la vie et la formation constituent des leviers essentiels pour la réalisation du développement et la lutte contre la pauvreté et la précarité, ont souligné les participants à une conférence organisée samedi soir à Errachidia.

L’éducation et la mise en place d’un système de formation continue sont des outils très importants à même de promouvoir le développement durable, ont-ils ajouté lors de cette rencontre initiée par la section Drâa-Tafilalet de l’association l’Université pour tous pour l’enseignement à vie (UPTDT).

S’exprimant lors de cette conférence qui avait pour thème "L’Université pour tous, levier essentiel pour le développement", le coordinateur national du DVV International (Institut de coopération internationale de la Confédération allemande pour l’éducation des adultes), Said Doukali, a relevé que cet outil a pour objectif de favoriser l'accès à la culture et à l'ensemble des connaissances liées aux préoccupations du monde contemporain, à travers, entre autres, des cours, des cycles de formation, des conférences ou des voyages.

L’Université pour tous répond aux besoins de tout un chacun, quels que soient son âge et sa condition sociale, en termes d’éducation et d’apprentissage, a-t-il poursuivi, ajoutant qu’elle contribue à l’édification d’une société démocratique et moderniste et à la création d’emplois.

Il a rappelé que le travail du DVV International est axé principalement sur les domaines de l’alphabétisation et l’éducation de base, la formation professionnelle, l’apprentissage global et interculturel, l’éducation à l’environnement et le développement durable, l’immigration, l’intégration et l’éducation civique.

Pour sa part, le président de la Fédération des Universités pour tous au Maroc, Jamal Chahid, a noté que l’éducation, qui est un droit fondamental et universel, permet aux citoyens de concrétiser leurs objectifs dans la vie, mettant l’accent sur le rôle que peut jouer l’Université pour tous dans ce sens.

Il a relevé que les Universités pour tous au Maroc, qui sont au nombre de 9 avec la section de Drâa-Tafilalet qui vient d’être créée, commencent à se spécialiser chacune dans des domaines précis, faisant savoir que celle de Fès, par exemple, s’intéresse surtout aux sujets liés aux catégories les plus défavorisées.

Moha Hajjar, enseignant à la Faculté polydisciplinaire d’Errachidia, a relevé que la diffusion et la vulgarisation des connaissances à travers l’initiative l’Université pour tous peuvent jouer un rôle important dans la réalisation du développement escompté dans les différents domaines.

Abdelaziz El Karoui, expert en développement, a plaidé pour une réflexion collective de l’ensemble des acteurs surtout locaux concernés par la question du développement afin de l’ériger en priorité, appelant à abandonner l’attitude d’attentisme.

Cette conférence a été organisée dans le cadre de la session d’automne de l’Université pour tous Drâa-Tafilalet (UPTDT) qui a été marquée aussi par une rencontre sur "Les mécanismes, les outils de travail et les niveaux d’intervention des Universités pour tous au Maroc".