L’appréhension de dégradation du niveau de vie hante les ménages

La confiance des foyers s’est stabilisée au quatrième trimestre 2021, mais les craintes concernant l’évolution du chômage restent élevées, selon le HCP

16/01/2022

Selon la dernière enquête de conjoncture menée par le Haut-commissariat au plan (HCP), la confiance des ménages s’est stabilisée au quatrième trimestre 2021. Elle s’était améliorée au troisième trimestre de la même année après s’être érodée au trimestre précédent.



L’indice de confiance des ménages (ICM), l’indicateur qui la synthétise, s’est établi à 61,2 points au dernier trimestre de l’année écoulée. Il enregistre ainsi « une stagnation par rapport au même trimestre de l’année précédente », a indiqué l’institution publique.



Rappelons qu’au troisième trimestre de 2021, le moral des ménages avait enregistré une amélioration aussi bien par rapport au trimestre précédent que par rapport au même trimestre de l’année précédente. Au cours de cette période, l’ICM s’était établi à 65,5 points, au lieu de 63,0 points enregistrés le trimestre précédent et 60,6 points une année auparavant.



Selon l’enquête de conjoncture du HCP, au terme de l’année 2021, 67,4% des ménages sondés déclarent une dégradation du niveau de vie au cours des 12 derniers mois, 20,3% un maintien au même niveau et 12,3% une amélioration.



Ainsi, « le solde d’opinion sur l’évolution passée du niveau de vie est resté négatif, à moins 55,2 points, contre moins 41,5 points au trimestre précédent et moins 46,6 points au même trimestre de l’année passée », a souligné le Haut-commissariat dans sa note d’information sur les résultats de l’enquête de conjoncture auprès des ménages.



Des résultats de cette enquête, il ressort en outre que 29,4% des ménages s’attendent à une dégradation du niveau de vie au cours des 12 prochains mois. Ils sont 42,5% à s’attendre à un maintien au même niveau et 28,1% à une amélioration.



Dans ce cas, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur s’établit, ainsi à moins 1,3 point contre 9,3 points au trimestre précédent et moins 17,4 points au même trimestre de l’année passée ».



Les craintes des ménages sont beaucoup plus nettes en ce qui concerne le chômage. En effet, 84% d’entre eux contre 6,4% s’attendent à une hausse du chômage au cours des 12 prochains mois.



Ainsi, le solde correspondant à cet indicateur est resté négatif à moins 77,6 points contre moins 78,3 points enregistré au trimestre précédent et au quatrième trimestre de l’année 2020, a constaté le Haut-commissariat.



Interrogés sur l’opportunité de faire des achats de biens durables, 72,0% contre 9,2% des ménages considèrent que le moment n’est pas opportun pour effectuer ce genre d’achats.

Le solde d’opinion des foyers par rapport à cet indicateur s’est ainsi établi à moins 62,8 points contre moins 62 points le trimestre précédent et moins 61,2 points le même trimestre de l’année 2020.



Au quatrième trimestre de 2021, le solde d’opinion des ménages relatif à leur situation financière actuelle est resté négatif, à moins 40,4 points contre moins 36,4 points le trimestre précédent et moins 29,1 points l’année précédente, révèle l’enquête.



Selon les résultats de l’enquête, « 51,8% des ménages estiment que leurs revenus couvrent leurs dépenses, 44,3% déclarent s’endetter ou puiser dans leur épargne et 3,9% affirment épargner une partie de leur revenu », a fait savoir le HCP.



Il est à noter que 54,4% contre 5,4% des ménages sondés considèrent que leur situation financière s’est dégradée au cours des 12 derniers mois, selon le Haut-commissariat.



Ainsi, « le solde d’opinion relatif à cet indicateur est resté négatif et atteint un niveau très bas avec moins 49 points contre moins 48 points au trimestre précédent et moins 39,9 points au même trimestre de l’année précédente », a-t-il fait remarquer.



Soulignons, en revanche, que 29,3% contre seulement 14,3% des foyers s’attendent à une amélioration de leur situation financière au cours des 12 prochains mois.



Il ressort ainsi de l’enquête que « le solde d’opinion de cet indicateur s’est établi à 15,1 points en stagnation par rapport au trimestre précédent (15,1 points) et en nette amélioration par rapport au même trimestre de l’année précédente (0,6 points) », comme l’a relevé le HCP.



S’agissant des autres aspects des conditions de vie, les résultats de l’enquête montrent que 15,2% contre 84,7% des ménages s’attendent à épargner au cours des 12 prochains mois et que 96,2% d’entre eux estiment que les prix des produits alimentaires ont augmenté au cours des 12 derniers mois.



A propos toujours des prix des produits alimentaires, 78,6% des ménages sont persuadés qu’ils devraient continuer à augmenter. Ils ne sont, en revanche, que 2,4% à s’attendre à leur baisse.



Alain Bouithy