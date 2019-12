L’ appel du vivre-ensemble de Milano

23/12/2019 Libé

Participation de l’Observatoire national de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme à une rencontre organisée à Milano par l’Espace maroco-italien de solidarité

Des représentants de l’Observatoire national de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme ont pris part récemment à Milan à une rencontre organisée par l’Espace maroco-italien de solidarité. Cette manifestation placée sous le thème «Le vivre-ensemble pourla cohabitation et l’intégration» a été une occasion pour les membres dépêchés par l’Observatoire d’avoir une série d’activités et de rencontres dont celle avec le consul général du Maroc à Milan, Bouzekri Rihani. A l’issue de cette manifestation, l’Observatoire national de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et l’Espace maroco-italien de solidarité ont lancé un appel où ils ont insisté sur : - L’importance de la tolérance comme un comportement, un pilier de la culture démocratique permettant la consolidation des valeurs de pluralisme, de différence, ainsi que la lutte contre le totalitarisme etla domination dans toutes leurs formes. - Considérer la tolérance comme étant un prélude essentiel pour l’instauration de la paix entre les peuples et la lutte contre le racisme et la haine. -L’importance de la tolérance religieuse et du vivre-ensemble. - L’Observatoire national de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et l’Espace maroco-italien de solidarité condamnent touteslesformes de violence et d’extrémisme et considèrent que l’édification de sociétéstolérantes dansl’espace euro-méditerranéen et à traverslemonde est le seulmoyen devant garantir le vivre-ensemble et la cohabitation loin de la haine et de la violence dans tous leurs aspects. -La tolérance commemoyen permettant le bon voisinage dansl’espace euro-méditerranéen et le rapprochement entre les peuples de la région, et ce en se basant sur l’histoire commune. -Appel à l’adoption de politiques sociétales, économiques et culturelles qui luttent contre le défaitisme et donnent lieu à une confiance en soi qui encourage à faire face aux problèmes et à les résoudre. - Appel à l’ensemble des mouvements politiques, associatifs, culturels et des droits de l’Homme soutenant la tolérance et luttant contre la violence et la haine dans les deux pays, l’espace euro-méditerranéen et de par le monde, et ce pour unifier leurs efforts en vue du renforcement des valeurs de la tolérance et de la lutte contre l’extrémisme et la haine. - L’Observatoire national de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme et l’Espace maroco-italien réitèrent leur volonté de poursuivre leur action commune pour l’édification de sociétés tolérantes et appellent les mouvements associatifs dansles deux pays et l’espace euro-méditerranéen à unifier leurs efforts en vue de préserver les acquis et d’édifier des sociétés tolérantes.