L’appel de l'horizon ittihadi : Ouverture et réconciliation

29/10/2019

Ittihadies, Ittihadis,



Héritiers des patriotes, des martyrs, des résistants et des érudits éclairés.

Les soixante ans de don de soi ittihadi sont dignes de fierté.

Une marche longue et ardue, une grande expérience humaine digne de notre gloire collective.

Il nous sied d'être fiers, car nous avons une part dans le rêve de chaque Marocain, une trace dans chaque réalisation marocaine, une goutte de sueur dans chaque parcelle et un horizon dans tout le pays, que nous avons créé par nos sacrifices, notre fierté et notre dignité.

Autour de nous aujourd'hui, sur les plans continental et arabe, des mouvements qui avaient une histoire ont disparu, des organisations qui avaient une place sous le soleil se sont effondrées, des partis qui contrôlaient jusqu'à récemment les Etats se sont effondrés, et des blocs qui dominaient la moitié du monde un siècle durant se sont écroulés.



Ittihadies, Ittihadis,



Vous avez fait montre d’abnégation et vous avez surmonté toutes les souffrances, qu’elles soient apparentes ou cachées.

Vous avez contribué à l’édification du Maroc moderne, le Maroc du pluralisme, de l'unité et des valeurs humaines, le Maroc des institutions, des réconciliations et des aspirations. Vous avez été, vous demeurez et vous resterez le creuset de toutes les composantes du peuple qui aspirent à la liberté, à la justice, à la prospérité, et à la consolidation des bases d'un Etat moderne fort et d'une société solidaire et cohérente.

Alors que vous célébrez le soixantième anniversaire, vous vous remémorez votre rôle fort et efficient dans le processus historique national et dans l’édification institutionnelle moderne, que ce soit au début de l'indépendance avec les premières réalisations en faveur du pays et de la société, ou au cours de la période de l’alternance consensuelle en vue de participer à la gestion de la période de la transition politique, ou dans l’engagement conscient et responsable à l'horizon renouvelé du nouveau règne.

Étant donné que notre parti constitue un creuset des initiatives intellectuelles et une vision culturelle clairement définie, ainsi que la continuité organique des intellectuels, des cadres, des travailleurs, des masses paysannes, des catégories vulnérables, d’un mouvement féminin de premier plan et d’une jeunesse d'avant-garde.

Vu qu'il a toujours été le réceptacle chaleureux de la famille ittihadie unifiée dont certaines divergences naturelles ou conjoncturelles ne peuvent affecter son unité parce qu'elle reste liée par les valeurs ittihadies authentiques et partagées nonobstant les situations et les circonstances.

Par fidélité aux martyrs du Parti qui ont donné leur vie pour la défense de ses valeurs et des principes et aux énormes sacrifices des militantes et militants et de leurs souffrances dans les prisons et l’exil et ce qu’ils ont enduré comme affres dans les prisons, sous la torture ou par les intimidations, et ce au service de la nation et de ses justes causes,

Aujourd’hui, plus que jamais, vous êtes appelés à consolider vos rangs et à fédérer vos forces pour redonner la chaleur à la famille ittihadie parmi tous ceux qui ont milité au sein du parti, sympathisé avec lui, l'ont défendu, ou ont été convaincus de ses principes, vous êtes invités à vous ouvrir sur les différentes compétences et cadres intègres, imbus des idées progressistes, des valeurs de démocratie, d’égalité et de modernité, et sont à même de participer au renouvellement de la pensée ittihadie et au développement de ses projets et programmes en vue d‘une participation efficiente à la prospérité du pays et à l’édification d'un avenir meilleur.

Vous êtes appelés à vous remémorer votre contribution historique à l'indépendance du pays, à la construction de la route de l'Unité, à la libération de l'économie nationale, au dépassement de la crise cardiaque. Vous êtes appelés de ce fait à vous doter de la même conscience et de la même responsabilité dans la consolidation du projet sociétal et moderniste.

Vous êtes également appelés à vous mobiliser en permanence en vue de relever le défi politique et sociétal concernant le présent et l’avenir de notre pays, et ce à travers une adhésion active à l’actuelle dynamique orientée vers la justice sociale et le décollage global du développement.



Notre objectif est de persévérer au service de notre pays avec plus d’efficience.

Notre mission est de contribuer à la consolidation de la démocratie et de la modernité.

Notre responsabilité est de veiller au développement du parti et au renforcement de la gauche.

Notre engagement est de rester fidèle à la famille ittihadie et aux principes et aux valeurs communs.

Notre pari, un parti avec un rayonnement nouveau pour hisser haut le concept de la nation et pour servir le peuple.