L’année sportive dans la région Marrakech-Safi: Le basketball vole la vedette, le football déçoit

28/12/2021

Durant l’année 2021, le basketball a volé la vedette à Marrakech avec des résultats, qui ont été au-delà des attentes des supporters de la cité ocre. Ces résultats sont le fruit d’un travail sérieux mené par toutes les composantes du Club du Kawkab de Marrakech (KACM),section basketball, ainsi que d’une stratégie performante de formation, qui commence à donner ses fruits, malgré des contraintes d’ordre financier. Ainsi, l’équipe féminine du KACM, section basketball, a remporté en août dernier la Coupe du Trône au titre de la saison 2020-2021 face à l’AS FAR sur le score de 76-50, en finale disputée à la salle sportive Fathallah Bouazaoui à Salé. Il s’agit du premier sacre du Kawkab de Marrakech en Coupe du Trône, après avoir remporté, en mai dernier, son premier titre du Championnat national de basketball (dames) au titre de la saison 2018-2019 en s’imposant face à l’AS FAR (70-47). Pour le championnat dames de l'année qui s'achève, le KACM confirme cette envolée du basketball en occupant la première place dans la poule Sud avec 6 points(3 victoires) à l’issue de la 3è Journée, alors que chez les hommes, l'emblématique club marrakchi occupe la 3è position avec 5 points (2 victoires et 1 défaite) à l’issue de la 3è Journée. Dans une déclaration à la MAP, le président du Club, Abdelhak Kouisser, a fait part de l’ambition du KACM de faire du basketball le premier sport populaire dans la cité ocre, relevant que cette discipline sportive attire de plus en plus de jeunes puisque pas moins de 200 enfants et jeunes sont actuellement inscrits à l’école de formation de la section basketball, ce qui dénote de la pertinence de la stratégie de vulgarisation de ce sport menée par le bureau dirigeant. Si les athlètes marocains ayant pris part aux Jeux paralympiques de Tokyo de 2020 ontsigné une participation remarquable avec à la clé 11 médailles, dont 4 en or, les champions sociétaires de l’Olympique Club de Safi (OCS), section sports pour personnes en situation de handicap, ont livré une belle prestation avec l’équipe nationale lors de ce rendez-vous mondial de plus en plus médiatisé. Le champion safiot Azzeddine Nouiri, détenteur du titre paralympique des éditions de Londres et de Rio de Janeiro dans l’épreuve du lancer de poids, a remporté une précieuse médaille d’argent, un résultat très satisfaisant vu la conjoncture sanitaire exceptionnelle que traverse le monde, qui a imposé un arrêt des activités sportives pendant longtemps, ainsi que le report ou l’annulation de plusieurs compétitions sportives nationales et internationales. L’athlète safiote Saida Amoudi, qui s’était illustrée avec l’équipe nationale dans le cadre de plusieurs manifestations internationales, a remporté, quant à elle, une médaille de bronze dans l’épreuve du lancer de poids. Cette championne avait été élue meilleure sportive de l’année dans le cadre de la cérémonie des "10 Diamants", organisée par le journal "Al Alam Arriadi". Saida Amoudi avait décroché une précieuse médaille d’or à l’épreuve du lancer de poids dans le cadre du Grand prix de Tunis 2021 de para-athlétisme et deux médailles d’or dans le cadre de la 12è édition du Grand prix international de para-athlétisme "Fazza" (Emirats Arabes Unis). Les athlètes safiots Abdelhadi Harti et Halima El Mtakham se sont de leurs côtés, qualifiés respectivement aux finales du marathon et du powerlifting dans le cadre des Jeux paralympiques de Tokyo. Les champions sociétaires de l’OCS, section sports pour personnes en situation de handicap, continuent de briller dans plusieurs disciplines sportives aux niveaux national et international. Dans ce cadre, le club de la Cité de l’Océan a réussi récemment à s’adjuger sa première Coupe du Trône dans la discipline du para-basket (hommes). L’OCS, section sports pour personnes en situation de handicap, avait aussi réussi courant l'année qui s'achève à accéder en première division du Championnat national para-basket. Côté football, une crise sans précédent secoue le club emblématique de la cité ocre. Le KACM, section football, a vécu une saison décevante en 2020-2021 à tous les niveaux avant de réussir à se maintenir en Botola Pro D2, lors de la dernière journée du championnat. Cette traversée rude du désert se poursuit en cette phase aller de la Botola Pro D2. En effet, le KACM est englué en bas du classement avec seulement 3 points en 12 matchs (09 défaites et 03 nuls). Du jamais vu dans l’histoire de ce club fondé en 1947 et détenteur de deux sacres du championnat national (1958 et 1992), 6 Coupes du Trône (1963, 1964, 1965, 1987, 1991 et 1993) ainsi que d’une Coupe de la CAF en 1996. Confronté à la difficulté de procéder à de nouveaux recrutements suite à une décision disciplinaire de la FIFA pour non-remboursement de dus, le représentant footballistique de la cité ocre compte sur les autorités locales, les instances élues et les acteurs économiques pour redonner un second souffle au club et lui permettre de renouer avec les belles performances et le fil de son histoire glorieuse en tant que jalon du football marocain. Malgré toutes les contraintes, les aficionados du KACM nourrissent l’espoir d’un retour du "chevalier de la palmeraie" à son lustre d’antan, d’autant plus qu’il s’agit du 5è club le plus titré à l'échelle du Royaume. De son côté, l’Olympique Club de Safi (OCS), section football, seul club de la région Marrakech-Safi évoluant en Botola Pro D1, a enregistré, lui aussi, une saison sportive 2020-2021 décevante aux yeux de ses supporters, d’autant que l’équipe avait souffert pour se maintenir en Botola Pro D1. L’OCS a terminé la Botola Pro D1 2020-2021 à la 11è position avec 35 points(08 victoires, 11 nuls et autant de défaites). Le club de la cité de l’Océan a entamé cette saison avec des résultats en deçà des attentes des aficionados de l’équipe, ce qui a poussé le bureau dirigeant à se séparer à l’amiable du technicien marocain Faouzi Jamal, qui a été remplacé par l'entraîneur chevronné Abderrahim Talib, qui s’est engagé à faire sortir l’équipe de cette spirale de résultats négatifs. Au terme de la 13è journée du championnat, le club safiot occupe la 12è place avec 13 points. Pour sa part, le club de la jeunesse de Benguérir (CJBG), qui évolue en Botola Pro D2 depuis la saison 2016-2017, a réussi à occuper la 8è position durant la saison sportive 2020-2021. Un résultat très satisfaisant pour le club rahmani, qui occupe actuellement la 12è place avec 13 points (03 victoires, 04 nuls et 06 défaites).