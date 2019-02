L’année de tous les succès d’Ariana Grande

16/02/2019

Après une année 2018 particulièrement éprouvante émotionnellement, Ariana Grande a débuté 2019 d’une très belle manière. Alors qu’elle vient de sortir son nouvel album, la chanteuse a également été récompensée par un Grammy Award. Malgré son absence, la star a réagi avec beaucoup d’émotion sur Twitter.

L’année 2018 a été particulièrement rude pour Ariana Grande. Le 7 septembre dernier, la chanteuse de 25 ans était dévastée en apprenant le décès de son ex Mac Miller, avec lequel elle a vécu une histoire d’amour pendant deux ans. « Je ne peux pas croire que tu ne sois plus là. Je n’arrive vraiment pas à comprendre. Nous en avions parlé tellement de fois. Je suis tellement en colère, je suis si triste que je ne sais pas quoi faire. Tu étais mon ami le plus cher », avait-elle écrit sur Instagram dans un hommage terrassant adressé au rappeur. Dans la foulée, l’interprète de 7 rings mettait fin à sa relation avec le comédien Pete Davidson.

Alors que ses proches se montraient inquiets vis-à-vis de son état de santé, Ariana Grande a résisté pour surmonter sa douleur et n’a pas relâché ses activités professionnelles. Le 8 février, la star a notamment sorti son cinquième album studio, intitulé Thank U, Next. Une persévérance qui lui a valu plusieurs nominations aux Grammy Awards, qui se sont déroulés dimanche 10 février à Los Angeles. Récompensée par le prix du Meilleur album pop pour Sweetener, son précédent opus, la chanteuse n’a malheureusement pas pu apparaître sur la scène du Staples Center, à cause d’un différend avec les producteurs de l’événement. « C’est lorsque ma créativité et l’expression de moi-même ont été étouffées que j’ai décidé de ne pas y assister » a-t-elle expliqué sur Twitter le 7 février pour expliquer sa décision, sans s’épancher sur le sujet.

Malgré ces désaccords, Ariana Grande n’a pas manqué de laisser exploser sa joie sur Twitter. Regrettant de ne pouvoir être présente pour récupérer son prix, l’interprète d’Imagine a en effet expliqué à ses fans : «Je sais que je ne suis pas là ce soir (et croyez-moi, j'ai essayé et espéré trouver une solution jusqu'au bout) et je sais que j'ai dit que je n'y accorderai pas trop d'importance mais… C'est tellement fou et magnifique. Merci beaucoup». Après avoir surmonté ses épreuves avec ténacité, la chanteuse peut désormais profiter de sa récompense et du succès de son nouvel album. Un repos aussi mérité que nécessaire…