L’anecdote improbable de Romy Schneider sur sa rencontre avec Alain Delon

07/01/2022

C'est l'une des histoires d'amour les plus légendaires du cinéma français. Respectivement âgés de 26 et 33 ans, Romy Schneider et Alain Delon se sont rencontrés en 1958 à l'occasion du tournage du film Christine, de Pierre Gaspart-Huit. Mais alors que l'histoire raconte que Romy aurait choisi Delon pour partager l'affiche du film, voilà que cette théorie est remise en cause.



Invité sur le plateau de William à midi ce mercredi 5 janvier sur C8, l'écrivain Henry-Jean Servat, auteur de la biographie Romy Schneider, la légende publiée en 2011, a évoqué les prémices de la romance des deux acteurs. Selon sa version, c'est Magda Schneider, la mère de Romy, qui aurait choisi Delon pour le film. Elle aurait même viré Roger Moore au passage.



"Pour jouer le rôle du lieutenant, Michel Safra (le producteur de 'Christine', ndlr) avait choisi Roger Moore, raconte l'écrivain. Roger Moore est un acteur anglais qui était beaucoup en veine en Europe parce qu'il tournait les 'Ivanhoé'. C'était la grande mode, donc il avait choisi Roger Moore pour être le partenaire de Romy. Romy était mineure, à l'époque, donc ce n'est pas elle qui pouvait choisir ses partenaires.



Magda Schneider, sa maman, a vu les photos de Roger Moore et l'a trouvé un peu âgé. Il avait 9 ans de plus que sa fille, elle a pensé qu'à l'écran, ça n'irait pas forcément très bien. Elle a écarté Roger Moore alors que le contrat était pré-signé et on lui a présenté des acteurs français.