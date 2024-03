L'ancien ambassadeur mauritanien au Maroc décoré du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur

12/03/2024

L'ancien ambassadeur de la République islamique de Mauritanie au Maroc, Mohamed Ould Hanani a été décoré du Wissam Alaouite de l’ordre de Commandeur, qui lui a été décerné par Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Cette haute distinction Royale a été remise à M. Ould Hanani par l'ambassadeur du Royaume en Mauritanie, Hamid Chabar, lors d’une cérémonie organisée vendredi à la résidence du Maroc à Nouakchott.



A cette occasion, M. Chabar a souligné que cette haute distinction royale est un signe de reconnaissance et d'appréciation pour le travail accompli par M. Hanani au cours de sa mission diplomatique réussie dans le Royaume. Et de saluer la qualité des relations bilatérales multidimensionnelles liant le Maroc et la Mauritanie qui reposent sur le respect mutuel et une coopération sérieuse et fructueuse, sous la conduite éclairée des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani aspirant à un partenariat stratégique bénéfique aux peuples marocain et mauritanien.



De son côté, M. Ould Hanani a exprimé ses vifs remerciements et sa profonde gratitude à SM le Roi Mohammed VI, pour cette haute distinction que le Souverain a bien voulu lui accorder, rappelant que sa mission à la tête de la représentation diplomatique au Maroc s’est articulée autour du renforcement des relations bilatérales sur les différents volets politique, économique, social et culturel.



Et d'ajouter que sa mission en tant qu’ambassadeur de Mauritanie au Maroc s’est déroulée dans les meilleures conditions grâce au soutien et la disponibilité des autorités marocaines, notant que les relations maroco-mauritaniennes sont promises à un bel avenir, tel que voulu par les dirigeants des deux pays. La remise de cette haute distinction royale à l’ancien ambassadeur mauritanien à Rabat s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités.