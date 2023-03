L’aménagement et la gestion de la station de ski de l’Oukaïmden confiés au Consortium Louka Park/STEM

15/03/2023

L’Ouka promise à des lendemains meilleurs

La station de ski de l’Oukaïmden serait, bientôt, à même de renouer avec un passé glorieux pour se projeter sur un avenir meilleur.

Et pour cause. L’appel d’offres lancé par la Société marocaine d’Ingénierie Touristique (SMIT Morocco) concernant l’aménagement et la gestion de ladite station a consacré un consortium de deux sociétés l’une française, STEM International, et l’autre marocaine Louka Park dont l’offre s’est avérée concluante à tout égard.

Le Groupe STEM qui a réalisé, et continue de le faire, des prestations de gestion et d’assistance dans diverses stations de montagne est en mesure de se prévaloir d’un bilan particulièrement éloquent.

Partenaire de l’équipe de France de ski de vitesse, pour rappel, il assure dans l’Hexagone la gestion intégrale de la station de ski de Gavarnie-Gédre, village inscrit au double patrimoine mondial de l’Unesco, comme de la station de Montagne du Hautacom (étape du Tour de France en 2022, soit pour la 6ème fois), ou encore en prestation de service pour la station de Laguiole depuis 4 ans…

STEM a fait également valoir son savoir-faire à l’international.

En assistance des remontées mécaniques, STEM est engagé jusqu’en 2032 au Kazakhstan, à la station de Shymbulak.

En assistance à projet, STEM est intervenu en 2022 auprès de la station de Palatak en Croatie et de Bovec en Slovénie.

Il a également étendu son activité en Espagne avec la reprise de la gestion des télécabines du Parc Naturel de Cabarceno à Santander.

Le champ d’action de STEM comprend entre autres la gestion des pistes et de la neige de production, ainsi que les activités de loisir (quatre saisons), les magasins de location et vente, l’ensemble des activités de restauration et l’école de ski…

Cette association entre Louka Park est d’autant plus intéressante plus prometteuse qu’elle fait du transfert du savoir-faire et des compétences une priorité.

Louka Park, l’autre partie dans ce consortium, est une société maroco-marocaine, mise sur pied par deux noms pour qui le ski n’a pas de secret pour l’avoir pratiqué ou dirigé au haut niveau. Ils ont aussi su se distinguer par ailleurs dans l’entreprenariat, et dans la réalisation de grands chantiers afférant à ce sport.

Il s’agit de Jaâfar Naït Lhou, un ingénieur de BTP diplômé d’Allemagne et en mesure de se prévaloir d’une longue et riche expérience d’une vingtaine d’années passées dans ce pays.

Il est, pour rappel, le seul Marocain à avoir mis sur pied une station de ski, celle de Michelifen en l’occurrence, en 2016-2017.

Comme il a été par ailleurs à l’origine d’études reconnues et concernant l’enneigement artificiel et l’aménagement de stations de ski au Moyen Atlas (Jbel Hebri notamment), ou encore la construction de télésièges et l’aménagement des pistes à Michelifen…

La liste n’est pas exhaustive pour celui qui a aussi, pour rappel, représenté le Maroc aux Jeux Olympiques d’Alberville en 1992.

Abdenbi Lerhnane, pour sa part est président depuis des années de l’un des clubs phares du ski national, «Le ski club Ifrane »…

Son mandat à la tête de la Fédération Royale marocaine aura été marqué par un bilan fort éloquent. Citons, à ce propos, l’organisation de nombreux championnats du Maroc en ski Slalom et Slalom géant, de compétitions de Coupe du Trône et de celles de clubs ou encore l’organisation de plusieurs stages de formations des skieurs et moniteurs en ski alpin ou au profit de grimpeurs et de formateurs en escalade, sans oublier les multiples courses de trails qui suscitaient un engouement particulier…

Un bilan enrichi par des manifestations de portée internationale à l’image de l’organisation de la Rencontre du Ski Club des Journalistes (SCIJ) avec la participation de pas moins de 33 pays, de la participation à divers championnats du monde en ski et ski alpinisme, de différentes participations aux Congrès de la Fédération internationale de Ski (FIS).

Abdenbi Lerhenane a activement contribué en tant que chef de projet à l’homologation des pistes de ski par la fédération internationale de ski en collaboration avec Cetursa Sierra Nevada a savoir : Pistes l’oukaimeden, Michelifen et Hebri.

Abdenbi Lerhenane a aussi participé aux Jeux Olympiques de Vancouver 2010 en tant que Chef de mission.

Confier l’aménagement et la gestion de la station de l’oukaimeden à un consortium d’experts internationaux et marocains reconnus permettra à moyen et long termes la transmission de savoir faire à des compétences locales avec objectif de développer de nouvelles stations de montagnes cent pour cent made in Morocco tel que vivement préconisé dans la vision de sa Majesté Le Roi Mohammed VI que dieu le glorifie.