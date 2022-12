L'ambassadeur de la Palestine au Maroc salue la teneur du message Royal adressé au président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien

02/12/2022

L' ambassadeur de la Palestine au Maroc, Jamal Choubki, a salué la teneur du message adressé par SM le Roi Mohammed VI au président du Comité des Nations unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.



Le Souverain a adressé un message fort à l’ONU, affirmant le soutien du Maroc au peuple palestinien et rappelant ses droits et le rôle de la communauté internationale dans leur défense, a souligné M. Choubki dans une allocution prononcée lors d'une cérémonie organisée mardi soir au siège de l’ambassade à Rabat, en partenariat avec l’Association marocaine pour le soutien à la lutte palestinienne (AMSLP).



Il a insisté, à cette occasion, sur l’attachement des Palestiniens à la lutte pour leur liberté, faisant observer que la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien est l’occasion de renouveler et de relancer le partenariat et de redynamiser les "mécanismes du militantisme commun" afin de vivre dans la paix, la sécurité et la prospérité.



L’ambassadeur a, par ailleurs, souligné que l’établissement d’un Etat palestinien avec Al Qods comme capitale et la garantie du droit des Palestiniens à disposer d'eux-mêmes, conformément aux résolutions de la légalité internationale et à la résolution arabe pour la paix, contribuent à une paix juste, globale et stable pour l’ensemble des peuples de la région.



Dans une déclaration à la MAP, le vice-président de l’AMSLP, Abdelhafid Oualalou, a, de son côté, soutenu que SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, accompagne à travers les initiatives entreprises par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif l’ensemble des actions sociales, humanitaires et culturelles visant à soutenir les Maqdissis.



Il a également affirmé que le Maroc, son Roi, son gouvernement et son peuple ne ménagent aucun effort pour appuyer les droits légitimes du peuple palestinien et pour soutenir sa juste cause.



La célébration de cette journée est l’occasion de rappeler la lutte du peuple palestinien ainsi que la solidarité de tous les peuples prônant la paix et la liberté, avec à leur tête les Marocains, qui ont toujours affirmé leur soutien absolu et leur appui effectif à ce combat, a précisé M. Oualalou.



Par ailleurs, des représentants de partis politiques présents lors de cet événement, auquel ont également pris part des ambassadeurs des pays arabes accrédités auprès du Royaume, des personnalités diplomatiques et des représentants de syndicats, ont exprimé leur soutien à la cause palestinienne et aux droits du peuple palestinien d’établir un Etat indépendant et de mener une vie digne.



Cette rencontre a été marquée par l’organisation d’une exposition photographique, en partenariat avec le ministère palestinien de la Culture, sur la vie culturelle en Palestine visant à faire connaître l’architecture, l’artisanat et le patrimoine du pays, dont la broderie qui a été inscrite sur la liste du patrimoine immatériel mondial.