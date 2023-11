L'ambassadeur de Palestine à Rabat exprime sa gratitude au Maroc, sous la conduite de SM le Roi, pour ses positions de soutien aux droits du peuple palestinien

03/11/2023

L'ambassadeur de l'État de Palestine à Rabat, Jamal Al-Shobaki, a exprimé ses remerciements et sa gratitude au Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al Qods, pour ses positions de soutien aux droits du peuple palestinien, exprimées dans tous les fora internationaux.



Dans une déclaration à la MAP, le diplomate palestinien a souligné que "le Royaume du Maroc nous a toujours habitués à ces positions en faveur des droits du peuple palestinien dans tous les foras internationaux", mettant en avant le communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères, qui a appelé Israël à respecter le droit international humanitaire, tout en exprimant les regrets du Maroc face à l’incapacité de la communauté internationale à faire pression afin de mettre fin à l’agression israélienne contre le peuple palestinien.



Et d’ajouter que "le Maroc, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, se tient aux côtés de la Palestine et exprime une position politique modérée et équilibrée en faveur d’une solution à deux Etats, de la fin de l'occupation et en faveur de l'initiative arabe".



C'est pourquoi "nous saluons cette position positive du Maroc", a dit l’ambassadeur palestinien à Rabat, ajoutant que le peuple palestinien a besoin de telles positions de solidarité de la part de tous les pays arabes et islamiques et de l’ensemble des peuples libres du monde.



L'ambassadeur a appelé, en outre, à la fin de l'agression israélienne et à l'ouverture de couloirs sûrs pour acheminer l'aide humanitaire au peuple palestinien, rappelant que le Maroc a été à l'avant-garde des pays ayant envoyé des aides humanitaires d'urgence au peuple palestinien.