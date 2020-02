L’ambassadeur de Cuba exprime la volonté de son pays de renforcer ses relations avec le Maroc

Habib El Malki reçoit Javier Domokos Ruiz

21/02/2020

Le nouvel ambassadeur de la République de Cuba au Maroc, Javier Domokos Ruiz, a exprimé la volonté de son pays de renforcer ses relations avec le Royaume dans tous les domaines.

Javier Domokos Ruiz, qui rendait une visite de courtoisie au président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a salué le leadership du Maroc dans le domaine des énergies renouvelables, mettant en lumière les grandes opportunités et les multiples possibilités de coopération entre les deux pays.

Selon un communiqué de la Chambre des représentants, le nouvel ambassadeur cubain a mis en exergue les réformes et les mutations en cours dans son pays, soulignant sa détermination à œuvrer pour davantage de rapprochement entre Rabat et La Havane.

Pour sa part, Habib El Malki a évoqué l'orientation stratégique du Royaume en matière de renforcement de la coopération Sud-Sud, sous les Hautes directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant le nombre important de projets de coopération lancés par le Souverain avec plusieurs pays africains, en particulier dans des domaines vitaux tels que les infrastructures, l'agriculture, l'industrie et d'autres.

Au niveau parlementaire, le président de la Chambre des représentants a appelé à intensifier l'échange de visites entre les parlementaires des deux pays, adressant à cet égard, une invitation au président du Parlement cubain à effectuer une visite de travail au Maroc pour examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales, conclut le communiqué.