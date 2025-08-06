L’aide humanitaire et médicale d’urgence marocaine pour Gaza : Un engagement historique en faveur de la cause palestinienne

06/08/2025

Des personnalités palestiniennes ont salué l'initiative humanitaire lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, au profit du peuple palestinien, en particulier les populations de Gaza, relevant qu’elle constitue un message de solidarité fraternelle qui incarne un engagement historique constant en faveur de la cause palestinienne. Cette initiative généreuse, porteuse de valeurs humanitaires et morales, reflète l'engagement continu du Royaume du Maroc en soutien aux droits légitimes des Palestiniens à tous les niveaux, ont souligné ces personnalités dans des déclarations à la MAP.



Ainsi, Mahmoud Azzaq, membre du Conseil central palestinien, a exprimé sa profonde gratitude au Maroc : Roi, Gouvernement et Peuple, pour cette noble initiative, soulignant que le Royaume ne ménage aucun effort dans la défense de la cause palestinienne dans les différents forums internationaux.



"Dans ces circonstances difficiles auxquelles Gaza est confrontée, cette initiative Royale est un message politique et moral d’une signification profonde qui confirme le soutien indéfectible du Maroc aux droits légitimes du peuple palestinien", a-t-il affirmé.



De son côté, Amjad Al-Shawa, chef du Réseau des institutions de la société civile et des droits de l'Homme de Gaza, a souligné que l'initiative Royale, qui revêt une profonde dimension humanitaire, est à même d'alléger les souffrances de la population de Gaza, qui fait face à une catastrophe humanitaire en raison du blocus.



Il a ajouté que "cette aide renforcera les capacités du système de santé menacé d'un effondrement imminent", soulignant que "le soutien du Maroc s'inscrit dans le cadre des efforts du Royaume pour mettre fin à l'agression et lever le blocus".



Pour sa part, l'analyste politique Mansour Abou Karim a relevé que cette aide urgente à Gaza illustre "la position humanitaire noble et sincère de Sa Majesté le Roi, qui n'a cessé d'affirmer le soutien indéfectible du Royaume aux droits légitimes du peuple palestinien et aux valeurs de la solidarité arabe et islamique".



"Sa Majesté le Roi a toujours entrepris d’importantes actions en faveur de la cause palestinienne tant au niveau des fora internationaux que sur le terrain", a-t-il ajouté.